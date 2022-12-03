ديزني تبتكر ذكاء اصطناعيًا يبشر بانقلاب في هوليوود

ويضيف النظام بعد ذلك تأثيرات مثل التجاعيد أو الجلد الناعم كطبقة على وجه الممثل في الفيلم أو البرنامج التلفزيوني دون مطالبة فنان ماهر بتغيير الإطارات يدويًا، مما يؤدي عادةً إلى فقدان هوية الوجه.

وتروج "ديزني" لأداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على أنها الحل الأول من نوعه الذي يمكن أن يغير تلقائيًا عمر الممثل على الفيديو على الرغم من التعبيرات وظروف الإضاءة ووجهات النظر.

وأصبح تغيير عمر وجوه الممثلين رقميًا شائعًا على مر السنين، ولكن يبدو أن النماذج الحالية تفشل في إقناع المشاهدين، حتى ظهرت الدراسة الجديدة التي أجرتها "ديزني" بالشراكة مع جامعة "ويسكونسن ماديسون".

وكان أحدث استخدام لتكنولوجيا إزالة الشيخوخة باديًا في فيلم The Irishman على "نتفليكس"، وهو من إخراج مارتن سكورسيزي، الذي أنفق ملايين الدولارات على تأثيرات إزالة الشيخوخة الرقمية، بسبب انتقاد النتائج من قبل المشاهدين.

وكلف فيلم العصابات حوالي 159 مليون دولار، لكن معظم الأموال ذهبت لجعل الممثل العالمي روبرت دي نيرو يبدو في العشرينات من عمره، والذي كان عمره الحقيقي 76 عامًا عندما تم تصوير الفيلم.

ورغم كل تلك النفقات والتقنيات التي استعان بها المخرج، إلا أن العديد من المشاهدين لاحظوا أن النتائج كانت غير مستقرة عبر إطارات الفيديو.