تحدي "نيويورك تايمز".. أزمة جديدة في وجه تويتر
مثلت خطوة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بإعلانها رفض الدفع لشركة تويتر مقابل توثيق حسابها على المنصة، تحدياً قوياً للأخيرة.
وقد تجد شركة تويتر نفسها أمام أزمة جديدة تضاف لسجل أزماتها، التي بدأت منذ تسلم الملياردير إيلون ماسك زمام الأمور في الشركة، وشملت تراجع الإعلانات وانسحاب العديد من المشتركين وحملات التسريح.
ورأت أوساط تقنية أن قرار صحيفة "نيويورك تايمز" قد يفتح باباً لا ترغب تويتر بالوقوف في وجهه، من خلال تشجيع جهات وأشخاص آخرين على رفض الدفع مقابل التوثيق وبالتالي خسارة الاشتراكات بشكل أكبر.
وكان متحدث قد قال إن الصحيفة لن تدفع رسوما شهرية نظير الحصول على شارة التوثيق على تويتر، وذلك بعد ساعات من فقدان الصحيفة الشارة الموثقة على منصة التواصل الاجتماعي.
ووفقا لسياسة تويتر الجديدة، تُقدم شارات التوثيق الآن عند دفع اشتراك شهري فقط.
وسيكون على المؤسسات دفع ألف دولار شهريا للحصول على شارة التوثيق الذهبية، بينما يمكن للأفراد الحصول على شارات التوثيق الزرقاء بسعر يبدأ من 7 دولارات شهريا في الولايات المتحدة.
وأضاف المتحدث: "لن نعوض المراسلين ماديا أيضا عن (تويتر بلو) بالنسبة لحساباتهم الشخصية، فيما عدا حالات نادرة حيث تكون هذه الحالة ضرورية للأغراض الصحفية".
وورد في مذكرة مرسلة إلى موظفي صحيفة "بوليتيكو" أن الأخيرة لن تدفع لطاقم عملها مقابل شارات التوثيق الزرقاء على تويتر.
وأعلنت تويتر في وقت سابق أنه اعتبارا من الأول من أبريل/ نيسان، ستفقد عدة حسابات شارات التوثيق في ظل بدء شركة التواصل الاجتماعي إنهاء برنامجها القديم للحسابات الموثقة.
بدوره، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري في وقت سابق بأن البيت الأبيض لن يدفع نظير مواصلة جعل الحسابات الرسمية للعاملين به موثقة.