تحدي "نيويورك تايمز".. أزمة جديدة في وجه تويتر

مثلت خطوة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بإعلانها رفض الدفع لشركة تويتر مقابل توثيق حسابها على المنصة، تحدياً قوياً للأخيرة.

وقد تجد شركة تويتر نفسها أمام أزمة جديدة تضاف لسجل أزماتها، التي بدأت منذ تسلم الملياردير إيلون ماسك زمام الأمور في الشركة، وشملت تراجع الإعلانات وانسحاب العديد من المشتركين وحملات التسريح.

ورأت أوساط تقنية أن قرار صحيفة "نيويورك تايمز" قد يفتح باباً لا ترغب تويتر بالوقوف في وجهه، من خلال تشجيع جهات وأشخاص آخرين على رفض الدفع مقابل التوثيق وبالتالي خسارة الاشتراكات بشكل أكبر.

وكان متحدث قد قال إن الصحيفة لن تدفع رسوما شهرية نظير الحصول على شارة التوثيق على تويتر، وذلك بعد ساعات من فقدان الصحيفة الشارة الموثقة على منصة التواصل الاجتماعي.

ووفقا لسياسة تويتر الجديدة، تُقدم شارات التوثيق الآن عند دفع اشتراك شهري فقط.