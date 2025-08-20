وداعاً للتعقيد.. أداة "Copilot 3D" تفتح أبواب التصميم للجميع

كان تحويل صورة مسطحة إلى نموذج ثلاثي الأبعاد واقعي، يتطلب في السابق مهارات تصميم متقدمة وبرامج باهظة الثمن.

أما الآن، فقد سهّلت "مايكروسوفت" هذه العملية بشكل كبير من خلال تقديم "Copilot 3D" التي تحوّل صورة عادية إلى ملف ثلاثي الأبعاد جاهز للاستخدام في ثوانٍ، مما يفتح المجال أمام الهواة والمبدعين والمطورين لاستكشاف مشاريع جديدة دون الحاجة إلى تعلم برامج معقدة. وإليك دليل خطوة بخطوة لبدء استخدام "Copilot 3D".

طريقة الاستخدام

الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول إلى "Copilot" باستخدام حساب "مايكروسوفت" أو"غوغل" الخاص بك. بعد ذلك، افتح القائمة الجانبية، وانقر على "Labs" وحدد "Copilot 3D"، وانقر على زر "جرّب الآن" لتشغيل الأداة.

الآن يمكنك تحميل ملفات PNG أو JPG بحجم يصل إلى 10 ميغابايت. وللحصول على أفضل النتائج، اختر صورة بموضوع مميز على خلفية بسيطة، لأن الصور المزدحمة أو المعقدة قد تؤدي إلى نتائج أقل دقة.

بعد التحميل، سيعالج برنامج "Copilot 3D" الملف تلقائيًا، وينشئ نموذجًا في ثوانٍ. ويأتي الناتج بتنسيق GLB، وهو مدعوم على نطاق واسع عبر برامج عرض الصور ثلاثية الأبعاد، وأدوات الرسوم المتحركة، ومنصات الواقع المعزز والافتراضي، ومحركات الألعاب.

مع العلم أن جميع التصاميم يتم تخزينها في علامة تبويب "تصميماتي" لمدة 28 يومًا.ويمكنك تنزيلها مباشرةً أو استخدامها في مشاريعك الخاصة، سواءً كانت للطباعة ثلاثية الأبعاد، أو البيئات الافتراضية، أو التصميم الرقمي.

أما إذا كنت غير متأكد من أين تبدأ، توفر "مايكروسوفت" مكتبة صغيرة من المشاهد الجاهزة التي يمكنك استكشافها أو تعديلها لتناسب استخدامك الشخصي. ويدعم برنامج "Copilot 3D"، حاليًا، تحويل الصور إلى نماذج فقط، ولا تتوافر مطالبات نصية.

ومن المهم أيضًا تجنب تحميل مواد محمية بحقوق الطبع والنشر أو صور خاصة دون موافقة، لأنه سيتم حظر المحتوى غير القانوني تلقائيًا.