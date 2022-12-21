الأول في العالم.. رولز رويس تنهي بناء محركها الثوري المخصص للطائرات

انتهت شركة "رولز رويس" البريطانية من بناء محركها الجديد الثوري UltraFan، والذي يمكن أن يحسّن كفاءة وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 10%.

ويتميز المحرك بنظام مروحة 12 قدمًا (140 بوصة)، وهو الأكبر في العالم، وهو مصمم ليتم تشغيله على وقود طيران مستدام بنسبة 100%، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ونقلت الشركة المحرك الآن من الورشة إلى Testbed 80، وهي منشأة بقيمة 109.5 مليون دولار في ديربي، تم بناؤها من أجل المحرك على وجه الخصوص.