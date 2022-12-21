الأول في العالم.. رولز رويس تنهي بناء محركها الثوري المخصص للطائرات
انتهت شركة "رولز رويس" البريطانية من بناء محركها الجديد الثوري UltraFan، والذي يمكن أن يحسّن كفاءة وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 10%.
ويتميز المحرك بنظام مروحة 12 قدمًا (140 بوصة)، وهو الأكبر في العالم، وهو مصمم ليتم تشغيله على وقود طيران مستدام بنسبة 100%، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
ونقلت الشركة المحرك الآن من الورشة إلى Testbed 80، وهي منشأة بقيمة 109.5 مليون دولار في ديربي، تم بناؤها من أجل المحرك على وجه الخصوص.
وتأمل الشركة البريطانية الآن في إجراء أول اختبار لها في أوائل العام المقبل؛ ما قد يؤدي إلى تطبيق التكنولوجيا في عائلتها الحالية من محركات طائرات "ترينت".
وقال كريس كوليرتون رئيس شركة Rolls-Royce Civil Aerospace: "تتمثل المرحلة التالية في تشغيل المحرك للمرة الأولى بوقود طيران مستدام بنسبة 100% في عام 2023، ما يثبت أن التكنولوجيا جاهزة لدعم رحلة أكثر استدامة في المستقبل".
وبلغت كلفة تصنيع المحرك أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني، وذلك بفضل توليفة من أحدث التقنيات والمواد التي أدخلتها الشركة في مكوناته.
ويتميز المحرك بشفرات مروحة من الكربون المركب مع غلاف من التيتانيوم للمساعدة في حمايتها من تلف الأجسام وضربات الطيور، وتساعد هذه المواد على تقليل وزنه وزيادة كفاءة استهلاك الوقود.
وقدم المحرك 64 ميغاواط من الطاقة في الاختبارات، وهو رقم قياسي في صناعة الطيران، وبمجرد زيادتها، ستكون قادرة على نطاق دفع يتراوح بين 25000 رطل (11000 كجم) وأكثر من 100000 رطل (45000 كجم).
وتعتزم "رولز رويس" البدء في بناء طائرات ضيقة وعريضة البدن مزودة بمحركات UltraFan في ثلاثينيات القرن الحالي، وقبل ذلك ستجهز محركات طائرات "ترينت" الحالية بتقنيات UltraFan لتقليل الانبعاثات.
يوفر المحرك الجديد زيادة بنسبة 25% في كفاءة استهلاك الوقود مقارنة بالجيل الأول من المحركات المروحية، كما إنه ينتج 40% أقل من أكاسيد النيتروجين وينتج ضوضاء أقل بنسبة 35%، وتقريبًا (صفر) من الجسيمات غير المتطايرة.
ويستخدم وقود الطيران المستدام الذي سيعمل به UltraFan الكربون 80% أقل طوال دورة حياته من وقود الطائرات التقليدي، وتختبر الشركة الآن محركاتها الأخرى بمزيج 10% من هذا الوقود، للمساعدة في تشغيلها على مراحل.
وتبحث "رولز رويس" أيضًا في تقنية البطاريات لطائرتها الكهربائية بالكامل، والتي يمكن أن تطير لمدة 30 دقيقة بشحنة واحدة.