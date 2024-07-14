5 أخطاء شائعة تقضي على عمر حاسوبك المحمول عليك تجنبها

تشكل الكثير من العوامل تهديدًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة لدينا، مثل المشروبات المنسكبة، والبرامج الضارة، والسقوط من ارتفاعات عالية.

ولكن المخاطر ليست كلها خارجية، لأنه يمكنك أن تتلف جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك تدريجيًا من خلال بعض السلوكيات الخاطئة.

لذلك من المهم معرفة الأخطاء الشائعة التي تسبب تدهور صحة الكمبيوتر المحمول وما يجب عليك فعله بدلاً من ذلك.

وفيما يلي ملخص سريع لبعض الأشياء التي قد تفعلها وتسبب في الواقع ضغطًا أكبر على الكمبيوتر المحمول أكثر مما تدرك. وسيساعد تجنب هذه الأخطاء الفادحة على إطالة عمر الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

خنق مراوح التبريد

تحتوي العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة على مروحة واحدة أو أكثر مدمجة في هيكلها، وهي مصممة لسحب الهواء النقي ليتم نفخه عبر المبرد.

ويساعد هذا الهواء على التخلص من الحرارة الداخلية، ما يحافظ على برودة الكمبيوتر المحمول.

وتعد هذه العملية أمرًا بالغ الأهمية لجميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولهذا السبب من المهم التأكد من عدم خنق المراوح أبدًا.

والسبب الرئيس لتسكير أو اختناق المراوح هو الغبار والشعر.

وكلما زاد الغبار والشعر الذي تمتصه مراوح الكمبيوتر المحمول لديك، زاد انسداد المسارات الداخلية للكمبيوتر.

وسيؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع درجة الحرارة، ما يتسبب بتلف النظام والمكونات.

ولهذا السبب، ننصح بالتنظيف المنتظم.

ويمكنك فتح هيكل الكمبيوتر وتنظيف الغبار بنفسك. كما يمكن لعلبة الهواء المضغوط أن تنفخ بسهولة أي شيء عالق في المراوح أو المبرد.

لكن الغبار ليس الوحيد الذي يمكن أن يخنق المراوح، وعلى سبيل المثال، استخدام الكمبيوتر المحمول على سطح ناعم مثل بطانية أو أريكة فخمة وما إلى ذلك، بحيث يتم تسكير فتحات السحب، ما سيؤدي إلى حدوث مشكلات؛ لأن الكمبيوتر لن يحصل على تبريد كافٍ.

والحل هو استخدام الكمبيوتر المحمول دائمًا على سطح ثابت لا يتوافق مع الجزء السفلي من الهيكل بحيث لا تتم تغطية فتحات السحب أبدًا.

ترك الكمبيوتر ساخنًا جدًا

أحد الأسباب الرئيسة وراء رغبتك في التأكد من أن مراوحك تعمل بشكل جيد هو لأن المراوح المعطوبة ستؤدي إلى تلف الحرارة.

إن ترك جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك ساخنًا جدًا سيكون بمثابة أمر سيئ لكل شيء تقريبًا داخله.

فقد تم تصميم المكونات الموجودة في الكمبيوتر المحمول لتعمل ضمن نطاقات معينة من درجات الحرارة. وإذا كان هناك الكثير من الحرارة، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع عملية التحلل، أو ما هو أسوأ من ذلك، تعطل الأجزاء تمامًا.

كذلك، الحرارة الزائدة يمكن أن تذيب اللحام، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أجزاء النظام متصلة.

ويمكن أن ترتفع درجة حرارة ذاكرة الـ RAM وتفشل، وأن يجف المعجون الحراري الذي يربط وحدة المعالجة المركزية بالمروحة أو البرادات النحاسية، مما يقلل من قدرتها على البقاء باردة.

وستؤدي الحرارة أيضًا إلى تدهور البطارية، ما يؤدي إلى فقدان قدرتها، وتقصير عمرها الافتراضي.

وتذكر أن الحرارة هي العامل القاتل للكمبيوتر المحمول.

وإذا كنت تريد أن يعيش الكمبيوتر المحمول الخاص بك لأطول فترة ممكنة، يجب عليك أن تفعل كل ما بوسعك لمنع تراكم الحرارة.

شحن البطارية الدائم

الحرارة ليست هي الشيء الوحيد الذي سيؤدي إلى تدهور بطارية الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

في الواقع، تتحلل بطاريات الكمبيوتر المحمول من تلقاء نفسها مع مرور الوقت، ولا يوجد شيء يمكنك فعله حيال ذلك.

ولكن إذا كنت تريد التأكد من أن بطارية الكمبيوتر المحمول ستدوم لأطول فترة ممكنة، فأنت بحاجة إلى إبقائها بعيدة عن الظروف المتطرفة. لذلك لا يجب أن تتركها موصلة بالتيار الكهربائي باستمرار، ولا تتركها دون شحن أيضًا. سيؤدي كلا هذين النقيضين إلى تقليل عمر البطارية.

إذا كنت محظوظًا، فقد يحتوي الكمبيوتر المحمول الخاص بك على ميزة حماية البطارية التي تتوقف عن الشحن بشكل استباقي بمجرد وصول البطارية إلى مستوى معين، عادةً حوالي 80% أو 85%.

وتتيح لك هذه الميزة إبقاء الكمبيوتر المحمول متصلاً بالكهرباء مع منعه من الشحن بنسبة 100% طوال الوقت.

كما يجب تجنب ترك بطارية الكمبيوتر المحمول تنخفض إلى 0٪.

من مكان بارد إلى دافئ

لا يقتصر الأمر على درجات الحرارة القصوى التي يمكن أن تلحق الضرر بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، بل يمكن أن تؤدي التقلبات الشديدة في درجات الحرارة أيضًا إلى زيادة بعض المخاطر.

وفي الوقت الذي لا يجب أن تقلق فيه كثيرًا عند الانتقال من بيئة دافئة إلى بيئة باردة، عليك أن تكون حذرًا عند الانتقال من بيئة باردة إلى دافئة، لأن تكثيف الرطوبة يمكن أن يتشكل حيث لا يمكنك رؤيته.

ومثلما يمكن للرطوبة الموجودة في الهواء أن تتكثف على مشروب بارد، يمكن أن يحدث نفس الشيء داخل الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

وإذا تشكل التكثيف داخل الكمبيوتر، فقد يتسبب في حدوث تلامس كهربائي في المكونات، مما يؤدي إلى تعطل جهازك على الفور.

لذا، إذا كنت تعيش في مكان بارد، فكن حذرًا عند إحضار الكمبيوتر المحمول الخاص بك من الخارج.

وتأكد من وضعه في حقيبة وانتظر حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل تشغيله. كذلك يجب عليك أيضًا تجنب شحن الكمبيوتر المحمول الخاص بك أثناء البرد القارس، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف البطارية.

إهمال في التعامل مع المكونات

ما لم يتم تصميم الكمبيوتر المحمول الخاص بك وفقًا لبعض المواصفات للبيئات الصعبة المثيرة للإعجاب، عليك أن تكون حذرًا بشأن كيفية تعاملك معه.

على سبيل المثال، إذا كان الكمبيوتر المحمول ثقيلًا، فقد ينحني إذا قمت برفعه من أحد الجوانب.

ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانحناء إلى إتلاف المكونات الموجودة داخله، والتي ليس من المفترض أن تنحني.

كما يمكن أن يؤدي التعامل القاسي أيضًا إلى الضغط على مفصلات الشاشة، الأمر الذي يمكن أن يضغط على الأسلاك التي تحافظ على توصيل الشاشة وكاميرا الويب.

والأهم من كل ذلك، لا تحمل الكمبيوتر المحمول الخاص بك أبدًا من خلال شاشته وحدها.

بالإضافة إلى كل ذلك، يجب عليك أيضًا تجنب استخدام الكمبيوتر المحمول الخاص بك كمجلد، وإغلاقه حول الأوراق وما إلى ذلك، كي لا تضع ضغطًا إضافيًا غير مرئي على المفصلة عند إغلاقه.