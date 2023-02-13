رسائل للنشر بعد الموت.. تطبيق يحتفظ بما كنت تود قوله لو كنت حيا

على سبيل المثال، يسمح التطبيق لأب يتمتع بصحة جيدة، بتسجيل رسائل تهنئة يمكن لأبنائه الاستماع إليها بعد سنوات عند تخرجهم، في حال فارق الحياة قبل بلوغ هذه اللحظة، كما ورد في مقطع فيديو ترويجي.

ويحتفظ تطبيق "باست بوست" بالفيديو على شكل "ان اف تي"، وهي شهادة توثيق لأصالة وثائق رقمية (صور أو نصوص أو مقطوعات موسيقية) لا يمكن نسخها أو تغييرها.

وتُسجل "ان اف تي" على سلسلة الكتل ("بلوكتشاين")، وهي تقنية تُستخدم خصوصا في تشفير العملات الرقمية مثل البتكوين.

وفي مقابل 19 دولاراً سنوياً، يندرج التطبيق في سياق حلول لمرحلة "ما بعد الحياة".