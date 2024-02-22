هكذا يجعل الذكاء الاصطناعي حياتك أفضل في المنزل
يوفّر امتلاك منزل أكثر ذكاءً الكثير من الفوائد، فبمجرد دمج تكنولوجيا المنزل الذكي يمكنك البدء في توفير الوقت والموارد، وستتمكّن من الوصول إلى المزيد من الميزات.
ومع تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودخولها إلى المنزل، ستمنحك المزيد من التحكم والقوة بين يديك، ما يجعل حياتنا أكثر ملاءمة.
في هذا السياق، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي في المنزل من أجل إجراء عمليات الشراء، والتحكم بالمنزل بشكل أفضل، والمراقبة الأمنية، وتقليل هدر الطاقة، وضبط درجة حرارة المنزل، وقفل أو فتح الأبواب.
كما يمكن من خلال الأجهزة الذكية كشف المشاكل، وإرسال التنبيهات، وتتبع الإمدادات والمخزون وغيرها الكثير.
دمج الذكاء الاصطناعي
قد يبدو الأمر مخيفًا في البداية للعديد من أصحاب المنازل عند مواجهة هذه التقنيات الجديدة، ومع ذلك، فإن المزيد والمزيد من العناصر تدمج الذكاء الاصطناعي والكفاءة في تصميماتها.
على سبيل المثال تتميّز الغسالات وغسالات الأطباق بإعدادات كفاءة للمساعدة في تقليل هدر الطاقة والمياه، بينما تتصل منافذ الحائط الذكية بالتطبيقات التي تتحكم في استخدام الطاقة، ما يتيح لك التحكم في إيقاف التدفق الذي يهدر الطاقة الوهمية عندما لا تكون في المنزل. وبدلاً من الغوص في عملية إعادة تصميم كاملة، قد يكون اتباع نهج خطوة واحدة في كل مرة هو أفضل طريقة لتحويل منزلك التقليدي إلى منزل ذكي.
ولجعل منزلك ذكيًّا، يمكنك البدء بإضافة أي أجهزة وأنظمة ذكية إلى مكونات منزلك. بعد ذلك، أثناء قيامك باستبدال العناصر القديمة، ابحث عن قدرات الذكاء الاصطناعي في الموديلات الجديدة.
فوائد الذكاء الاصطناعي في المنزل
تعمل التكنولوجيا الذكية على زيادة الكفاءة مع وضع التحكم في راحة يديك، لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، لأنك ستكون قادرًا على التحكم في كل شيء حتى من دون استخدام اليدين. نعم، يمكنك حتى الوصول الآمن إلى منزلك أثناء القيادة عبر الأوامر الصوتية والمساعدات الذكية.
وربما تكون الميزة الأكثر شهرة للتكنولوجيا الذكية هي الاستفادة من توفير الموارد باستخدام التكنولوجيا الموفرة للطاقة. بذلك ستتمكن على سبيل المثال من ضبط المنزل على وضع الإجازة للحد من استخدام الطاقة والثلاجة والثرموستات. كما سيكون لديك القدرة على تشغيل وإيقاف العناصر الذكية عن بعد.
ومن خلال الذكاء الاصطناعي، تتيح التكنولوجيا الوصول إلى المزيد من الإعدادات لتوفير المياه أو الوقت والوصول إلى المعلومات المتعلقة بمنزلك.
بالإضافة إلى ذلك، تساعدك المنازل العاملة بالذكاء الاصطناعي على إدارة موارد المنزل، وترسل لك إشعارات أمنيّة مهمة عن نسيان شيء ما، مثل ترك الباب الأمامي أو الفرن مفتوحًا، أو سترسل لك ثلاجتك الذكية إشعارًا إذا كان الباب مفتوحًا، ما يساعدك على الحفاظ على المحتويات طازجة.
ومن خلال التكنولوجيا الذكية يمكنك التحقّق من كل شيء في المنزل والتحكم به عن بعد. وكل ذلك سيخلق لك تجارب أفضل، ويجعل حياتك في المنزل أكثر سهولة ومتعة.
وفي الختام، من المهم أن لا تدع كثرة الخيارات تطغى عليك. اتبع خطوة واحدة في كل مرة، واستخدم فقط التكنولوجيا الذكية التي من شأنها أن تجعل تجربتك الشخصية أسهل قليلاً.