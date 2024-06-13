أبل تطلق نظام التشغيل الجديد "سيكويا".. تعرف عليه

أعلنت شركة أبل عن تحديثات كبيرة لنظام "MacOS" الخاص بها، خلال المؤتمر السنوي للمطورين العالميين لعام 2024، لعل أبرزها نظام التشغيل الجديد "سيكويا".

ورغم عدم إعلانها عن هواتف أو أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة في المؤتمر، فإن تركيز أبل الأساس كان على أنظمة التشغيل الجديدة لأجهزة "MacBooks" وغيرها، بالإضافة إلى تسليطها الضوء بشدة على الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الإطار، تم الكشف عن نظام تشغيل الكمبيوتر الجديد "سيكويا"، الذي تتضمن بعض تحديثاته تحسينات على "iMessage" و"Maps" و"Safari"، وتنظيم سطح المكتب، والقدرة على استخدام آيفون على الكمبيوتر، حتى لو كان الهاتف موجودًا في غرفة أخرى.

وسيصبح نظام "سيكويا" متوفرًا إلى جانب أنظمة التشغيل الجديدة الأخرى لأجهزة أبل هذا الخريف.