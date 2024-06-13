أبل تطلق نظام التشغيل الجديد "سيكويا".. تعرف عليه
أعلنت شركة أبل عن تحديثات كبيرة لنظام "MacOS" الخاص بها، خلال المؤتمر السنوي للمطورين العالميين لعام 2024، لعل أبرزها نظام التشغيل الجديد "سيكويا".
ورغم عدم إعلانها عن هواتف أو أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة في المؤتمر، فإن تركيز أبل الأساس كان على أنظمة التشغيل الجديدة لأجهزة "MacBooks" وغيرها، بالإضافة إلى تسليطها الضوء بشدة على الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الإطار، تم الكشف عن نظام تشغيل الكمبيوتر الجديد "سيكويا"، الذي تتضمن بعض تحديثاته تحسينات على "iMessage" و"Maps" و"Safari"، وتنظيم سطح المكتب، والقدرة على استخدام آيفون على الكمبيوتر، حتى لو كان الهاتف موجودًا في غرفة أخرى.
وسيصبح نظام "سيكويا" متوفرًا إلى جانب أنظمة التشغيل الجديدة الأخرى لأجهزة أبل هذا الخريف.
ماذا يحمل "سيكويا" ؟
وكشفت شركة أبل عن ميزات جديدة مع نظام التشغيل "MacOS Sequoia"، بما في ذلك القدرة على أن تكون أكثر تعبيرًا في "iMessage"، والمزيد من الميزات في "Math Notes"، وهو برنامج حل مسائل الرياضيات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من أبل.
كما أن أحد أكبر التحديثات لـ"سيكويا" هو الاستمرارية مع "iPhone Mirroring"، التي تتيح للمستخدمين التحكم في أجهزة آيفون الخاصة بهم دون فتح الهاتف، وحتى لو لم يكن جهاز آيفون قريبًا منهم.
إلى ذلك، يوجد أيضًا "Keychain"، وهو تطبيق كلمات مرور يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بكلمات مرورهم على أجهزة "Mac" و"iPad" وآيفون و"Vision Pro"، وعلى ويندوز باستخدام تطبيق"iCloud for Windows".
وستتم مزامنة كلمات المرور على جميع الأجهزة، ويمكن ملؤها تلقائيًّا في الحقول المطلوبة.
كما حدثت شركة أبل متصفح الإنترنت سفاري الخاص بها، ليشمل "Highlights"، الذي يستخدم التعلم الآلي لتسليط الضوء على المعلومات ذات الصلة، و"Reader" الذي يزيل "المشتتات" من المقالات، ويضيف ملخصًا عن المقالة.
إلى ذلك، سيتم تجهيز "MacOS Sequoia" بذكاء أبل، وهي ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة على أجهزة ماك المزودة بشريحة "M1" أو الإصدارات الأحدث.