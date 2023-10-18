تقييد التعليقات في "فيسبوك" على منشورات حرب غزة

فرضت شركة "ميتا بلاتفورمز" مالكة "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، تدابير مؤقتة للحد من "التعليقات المحتمل أنها غير مرحب بها أو غير مرغوب فيها" على منشورات متعلقة بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت "ميتا" في تدوينة محدّثة، إنها ستغير الإعدادات الافتراضية لمن بوسعهم التعليق على منشورات "فيسبوك" العامة الجديدة التي ينشرها مستخدمون "في المنطقة" ليقتصر على أصدقائهم ومتابعيهم فقط، مشيرة إلى أن المستخدمين بوسعهم تغيير تلك الإعدادات في أي وقت.

وفيما أحجم متحدث باسم "ميتا" عن تحديد كيفية تعريف "ميتا" للمنطقة، أضافت الشركة في تدوينتها، أنها ستُلغي إمكانية رؤية أول تعليق أو تعليقين على المنشورات أثناء تصفح "فيسبوك".