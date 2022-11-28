الذكاء الاصطناعي يصمم حمضًا نوويًا للتصدي لأمراض مستعصية
نجح باحثون من جامعة "تشالمرز" السويدية، بتصميم حمض نووي اصطناعي يتحكم بإنتاج بروتينات الخلايا بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
واستطاع الباحثون أن يطلبوا من الذكاء الاصطناعي تصميم كمية محددة من الجينات الوراثية المطلوبة، ليطبعها ضمن تسلسل من الحمض النووي.
ويمكن للتقنية الجديدة أن تساهم في تطوير أدوية ولقاحات جديدة للأمراض المستعصية، فضلًا عن إنتاج بروتينات غذائية بديلة بسرعة أعلى وتكلفة أقل من الطرق المستخدمة حاليًا.
ويتحكم الترميز الوراثي في الحمض النووي بإنتاج أنواع البروتينات المختلفة في الخلايا وكميات إنتاجها، من خلال إنتاج جزيئات الحمض النووي المرسال.
وحاول الباحثون سابقًا، أن يتحكموا بالتركيب الوراثي للمساعدة على تطوير أدوية بروتينية، وسبق أن طور باحثون لقاحًا خاصًا بكوفيد-19 يحفز خلايا الجسم على إنتاج بروتينات موجودة على سطح الفايروس؛ ما يسمح للجهاز المناعي بتشكيل جسيمات مضادة له.
وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "نيتشركوميونيكشنز" العلمية، إلى أنه يمكن استخدام الطريقة ذاتها لمساعدة النظام المناعي في الجسم على محاربة الخلايا السرطانية والأمراض المعقدة، من خلال فهم الترميز الوراثي المسبب لإنتاج بعض أنواع البروتينات.
وفي حين أن معظم الأدوية اليوم تعتمد على إنتاج البروتينات، فإن التقنيات المستخدمة في صناعتها بطيئة ومُكلفة، بسبب صعوبة التحكم بالحمض النووي.
ونجح الباحثون سابقًا في تحديد كمية البروتينات الناتجة عن مقطع محدد من الحمض النووي، والتحكم بالكمية.
وقال الأستاذ الدكتور أليكسي جزيلين زنياك، المشارك في الدراسة: "تمحور البحث في البداية حول قراءة تعليمات الحمض النووي بشكل كامل، ثم نجحنا في تصميم الحمض النووي الذي يحتوي على التعليمات الدقيقة للتحكم بكمية إنتاج بروتين محدد"؛ وفقًا لموقع "فيز دوت أورغ".
وتشبه آلية عمل التقنية الجديدة ما يقوم به الذكاء الاصطناعي من توليد صور لوجوه تبدو مثل وجوه الأشخاص الحقيقيين، من خلال تعلم شكل مجموعة كبيرة من الأشخاص، ليستطيع الذكاء الاصطناعي بعدها أن يصمم وجوهًا جديدة كليًا ذات مظهر طبيعي.
وبشكل مشابه، أدخل الباحثون بيانات حول أشكال الحمض النووي وبنيته الترميزية إلى نظم الذكاء الاصطناعي، الذي نجح في تصميم حمض نووي اصطناعي سهل التحكم ببياناته المنظمة للتعبير الوراثي عن البروتينات.
واختبر الباحثون تقنيتهم الجديدة على خلايا الخميرة، ويخططون مستقبلًا لاختبارها على خلايا بشرية، في إطار سعيهم لتطوير أدوية جديدة للأمراض المستعصية على البشر.