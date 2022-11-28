الذكاء الاصطناعي يصمم حمضًا نوويًا للتصدي لأمراض مستعصية

نجح باحثون من جامعة "تشالمرز" السويدية، بتصميم حمض نووي اصطناعي يتحكم بإنتاج بروتينات الخلايا بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

واستطاع الباحثون أن يطلبوا من الذكاء الاصطناعي تصميم كمية محددة من الجينات الوراثية المطلوبة، ليطبعها ضمن تسلسل من الحمض النووي.

ويمكن للتقنية الجديدة أن تساهم في تطوير أدوية ولقاحات جديدة للأمراض المستعصية، فضلًا عن إنتاج بروتينات غذائية بديلة بسرعة أعلى وتكلفة أقل من الطرق المستخدمة حاليًا.

ويتحكم الترميز الوراثي في الحمض النووي بإنتاج أنواع البروتينات المختلفة في الخلايا وكميات إنتاجها، من خلال إنتاج جزيئات الحمض النووي المرسال.

وحاول الباحثون سابقًا، أن يتحكموا بالتركيب الوراثي للمساعدة على تطوير أدوية بروتينية، وسبق أن طور باحثون لقاحًا خاصًا بكوفيد-19 يحفز خلايا الجسم على إنتاج بروتينات موجودة على سطح الفايروس؛ ما يسمح للجهاز المناعي بتشكيل جسيمات مضادة له.