فصل جديد من أبل.. نظام تشغيل مخصص للمنزل الذكي

أفادت تقارير بأن شركة أبل تعمل على تطوير نظام تشغيل جديد يحمل الاسم الرمزي "كاريزماتيك"، ليُشغّل جهازها المنزلي الذكي وروبوتها اللوحي المرتقبين، المتوقع إطلاقهما في عامي 2026 و2027.

ويعتبر هذا النظام مزيجًا من نظامي tvOS وwatchOS، ويهدف إلى تعزيز منظومة أبل للمنازل الذكية، ومنافسة كل من أمازون وغوغل.

وتشير الخطوة إلى سعي أبل الطموح نحو الحوسبة المنزلية المدعّمة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمزج النظام بين العناصر المألوفة في أجهزتها الحالية والميزات المبتكرة، ليخلق تجربة سلسة تركز على المستخدم، وتتكامل بسلاسة مع منصات أبل الأخرى.

توسع كبير

وسيُمثّل نظام التشغيل الجديد توسعًا كبيرًا في منظومة برامج الشركة، متجاوزًا أنظمة iOS وmacOS وwatchOS. وتشير المعلومات إلى أن الإصدار النهائي من النظام سيحمل اسم HomeOS، المصمم خصيصًا للأجهزة الذكية المنزلية، والذي طالما ترددت شائعات حوله.

ويُتوقع أن يضم نظام التشغيل القادم شبكة سداسية من التطبيقات، تشبه تلك المستخدمة على Apple Watch، ويدعم تعدد المستخدمين مع ميزة التعرف على الوجه؛ ما يسهم في تخصيص المحتوى والتصميم لكل مستخدم.

كما تشير التقارير إلى أن مركز المنزل الذكي سيأتي مع التحكم الصوتي Siri كطريقة تحكم أساسية، مع خيار التفاعل باللمس عند الحاجة.

وستشمل التطبيقات المثبتة مسبقًا التقويم والكاميرا والموسيقى والتذكيرات والملاحظات، وهي مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الاستخدام المنزلي المشترك.

تحديات

ويتوقع أن تكشف أبل المزيد عن نظام التشغيل الجديد "كاريزماتيك" في الأشهر المقبلة، بالتزامن مع الإعلان عن أجهزتها الجديدة المخصصة للمنزل الذكي.

وتشير هذه الخطوة إلى توجه أبل المتزايد نحو الحوسبة المحيطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تتكيف الأجهزة بسلاسة مع بيئات المستخدمين وعاداتهم اليومية.

لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه الخطوة، رغم إثارتها للإعجاب، تواجه أبل تحديات كبيرة في التنفيذ. سوق المنازل الذكية مزدحم، إذ تقدم العديد من الشركات العريقة أنظمة متطورة وموثوقة. لذلك، سيكون على أبل ضمان أن يوفر نظام تشغيلها الجديد أداءً متفوقًا وتكاملًا سلسًا مع جميع الأجهزة والمنصات الحالية، ليتمكن من منافسة الشركات الرائدة في هذا المجال.