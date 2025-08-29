خطوات سهلة لتشفير الكمبيوتر لحماية البيانات من المتسللين

غالبًا ما يتم تخزين المستندات المهمة والسرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأقراص ذاكرة "USB"، وعلى الرغم من أن الوصول إلى الكمبيوتر المحمول محمي بكلمة مرور، إلا أن الملفات المحفوظة على أقراص الذاكرة يمكن أن تكون متاحة بحرية.

ومن الممكن فقدان أجهزتنا المحمولة أحيانًا، وهو ما يُعرضنا لخسارة مالية فادحة من حيثُ قيمة الأجهزة، وفي كثير من الحالات، يكون فقدان البيانات أكثر خطورة.

ويصبح فقدان الكمبيوتر أو ذاكرة التخزين أمرًا بالغ الصعوبة عند سرقته عمدًا، لأن السارق عادة ما يسعى إلى مستندات سرية أو بيانات بطاقات الائتمان، ولهذا السبب، يجب دائمًا تشفير المستندات المهمة.

خيارات التشفير

وعند تشفير قرص "SSD" لجهاز كمبيوتر محمول أو قرص صلب خارجي، لديك خيار بين طريقتين، إما تشفير القرص بالكامل أو تشفير الملف.

ويوفر "ويندوز" ميزة تشفير قرص التخزين بالكامل باستخدام "BitLocker"، ويمكنك العثور على هذه الوظيفة في عرض الفئات بلوحة التحكم ضمن "النظام والأمان" ومن ثم تفعيل ميزة تشفير محرك الأقراص باستخدام "BitLocker".

وبمجرد تفعيله، يجب على كل مستخدم إدخال كلمة مرور "BitLocker" المحددة عند بدء تشغيل الكمبيوتر، وبعد التشفير، لن يكون من الممكن الوصول إلى الملفات الموجودة على قرص التخزين دون هذه الكلمة.

ومع ذلك، فإن التشفير الكامل للقرص له حدود، فالبيانات لا تتم حمايتها إلا عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول أو عند عدم تسجيل الدخول إلى "ويندوز"، وبمجرد فتح قفل قرص التخزين بإدخال كلمة المرور، يمكن للمخترقين الوصول إلى الملفات المخزنة.

ويُعد التشفير على مستوى الملف بديلاً عن نظام الملفات المشفر بالكامل، فهو يشفّر الملفات والمجلدات المحددة فقط. وتكمن ميزة هذا النوع من التشفير في أنه نشط باستمرار، وللوصول إلى البيانات، عادةً ما يتطلب الأمر إدخال كلمة مرور.

ولتشفير ملف معين، يجب النقر بزر الماوس الأيمن على الملف أو المجلد، واختيار "خصائص"، ثم النقر على زر "خيارات متقدمة" ضمن قسم "السمات"، وتحديد "تشفير المحتويات لتأمين البيانات"، والتأكيد بـ"موافق".

ومع ذلك، تقوم "مايكروسوفت" بفك تشفير هذه البيانات بمجرد تسجيل الدخول باستخدام حساب المستخدم الخاص بك، إضافة إلى ذلك، وبما أن فك التشفير مرتبط بكلمة مرور حساب المستخدم الخاص بك، فإذا نسيتها أو حذفت الحساب، ستفقد الوصول إلى البيانات.

وكذلك يمكنك استخدام برنامج "VeraCrypt" مفتوح المصدر مجانًا لتشفير ملفاتك، ويعمل البرنامج بشكل مختلف قليلاً عن الوظائف المتوافرة في "ويندوز".

فمن ناحية، يمكنه تشفير محركات الأقراص بالكامل، ولكنه يوفر أيضًا إمكانية إنشاء حاوية مشفرة على شكل محرك أقراص، حيث يمكنك نقل الملفات والمجلدات التي تريد تشفيرها إليها.