"ناسا" تبتكر تقنية لتنقية الهواء على المركبات الفضائية

وحاليًا، يستخدم لاعب سابق في دوري كرة القدم الأمريكية NFL Raiders هذه التكنولوجيا الآلية طويلة الأمد لتحسين ترشيح الهواء هنا على الأرض.

وقام آرون والاس بترخيص نظام التنقية التابع للوكالة، وأطلق شركة ناشئة جديدة باسم Onedrus، تهدف لخدمة المؤسسات الكبيرة ذات الفلاتر التي يصعب الوصول إليها في العديد من المباني مثل المدارس والجامعات.

ويمكن لفلتر الهواء Onedrus، وهو في الأساس إطار معدني مع مادة تنقية قماشية خشنة مطوية بالداخل، أن يعترض الجزيئات متناهية الصغر التي يبلغ حجمها بضعة ميكرونات فقط.

ويمكن تعديل الفلتر - المقتبس من التكنولوجيا التي تم تطويرها بمركز أبحاث "جلين" التابع لناسا في كليفلاند - ليتلاءم مع أنظمة مجاري الهواء وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المباني التجارية.

وباستطاعة المستخدمين التحقق من مدى اتساخ الفلتر عن بعد بواسطة الكمبيوتر، وبنقرة واحدة، سوف يتدحرج المرشح المتسخ وستنتقل مادة الفلتر النظيفة والجديدة لتحل محلها.

وقال والاس: "يمكنك تغيير الفلاتر بضغطة زر".

وأضاف: "كان العثور على ريادة الأعمال نقطة تحول بالنسبة لي، وإيجاد شيء جعلني متحمسًا، وهو الشيء الذي أعادني ذلك الدافع مرة أخرى".