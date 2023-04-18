ماسك يعتزم إطلاق منصة منافسة لـ "تشات جي بي تي"
أعلن إيلون ماسك الاثنين، أنه يعمل على إنشاء أداته الخاصة للذكاء الاصطناعي "تروث جي بي تي" التي ستسعى، على حد قوله، إلى "إظهار أكبر قدر من الحقيقة" والتنافس مع البرامج الأخرى التي تفتقد للضوابط اللازمة، لا سيما برنامج "تشات جي بي تي".
وقال ماسك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية "سأطلق أداة تروث جي بي تي للذكاء الاصطناعي التي ستسعى إلى إبراز أكبر قدر من الحقيقة ومحاولة فهم طبيعة الكون".
واعتبر رئيس "تويتر" و"تيسلا" و"سبايس اكس" و"نورالينك" أنّ هذه المنصة تمثل "أفضل طريقة" لضمان سلامة البشر، لأنّ "أداة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى فهم الكون، لا ينبغي أن تهزم البشر لأنّنا جزء مهم من الكون".
وأوضح أنّ أداته ستعمل ،نوعًا ما، كالبشر الذين يتوقون إلى "حماية موطن" قردة الشمبانزي، بينما يملكون القدرة على "اصطياد هذه الحيوانات وقتلها".
وكانت وسائل إعلام متخصصة ذكرت قبل أسابيع قليلة أن ماسك يستثمر في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا من خلال تأسيسه في آذار/ مارس شركة جديدة متخصصة في هذا المجال أطلق عليها اسم "إكس. إيه آي" (X.AI) وتتخذ من نيفادا مقرًّا.
وأوضح مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أن الشركة الجديدة تهدف إلى منافسة شركة "أوبن إيه آي" الناشئة التي صممت روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتفاعل مع البشر ويستطيع إنتاج كل أنواع النصوص عند الطلب.