يثير إعجاباً وجدلاً معاً.. 5 معلومات يجب أن تعرفها عن "آيفون Air"

كشفت شركة أبل أخيراً عن أحدث إصداراتها في سوق الهواتف الذكية تحت اسم آيفون Air، والذي يعد الأنحف في تاريخ الشركة بسمك لا يتجاوز 5.6 ملم.

ورغم جاذبية التصميم اللافت، أثار الجهاز جدلًا واسعًا حول متانته وعمر بطاريته، خاصة مع سلسلة التغييرات التي رافقت إطلاقه.

لمسة من التيتانيوم

اعتمدت آبل على مادة التيتانيوم لتقوية هيكل الجهاز، ما منح آيفون Air صلابة أكبر رغم نحافته الفائقة. وأثبتت اختبارات الانحناء أن التصميم قادر على تحمل الاستخدام اليومي دون تأثر يذكر، ليجمع الهاتف بين الأناقة والقوة في آن واحد.

أداء قوي

يأتي الجهاز مزودًا بشاشة "ProMotion" على غرار هواتف سلسلة آيفون 17، إضافة إلى معالج A19 Pro، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت.

هذه المواصفات تمنح الهاتف أداءً يقترب من الفئات الأعلى سعرًا، ما يجعله خيارًا جادًا لعشاق الأداء القوي مع تصميم أكثر نحافة.

أحد أبرز القرارات المثيرة للجدل في هذا الطراز هو اعتماده الكامل على شريحة "eSIM" في جميع الأسواق، حيث تأجل طرحه في بعض البلدان بسبب متطلبات الشبكات المحلية.

ورغم أن أبل سبق أن قدمت هواتف داعمة لهذه التقنية، إلا أن جعل الهاتف يعمل مع شريحة eSIM فقط يمثل خطوة جريئة قد تواجه ردود فعل متباينة من المستخدمين.

حلول هندسية

اضطرت أبل لإعادة ترتيب مكونات الهاتف بحيث يتم وضع غالبية القطع، بما فيها المعالج ووحدة الكاميرا، في الجزء العلوي من الجهاز لإتاحة مساحة لبطارية أكبر نسبيًا. ورغم ذلك، جاء حجم البطارية أصغر من المتوقع، كما تخلّت الشركة عن إحدى مكبرات الصوت في سبيل الحفاظ على التصميم النحيف.

كاميرا واحدة

التنازلات لم تتوقف عند البطارية والصوتيات، إذ خفضت أبل عدد الكاميرات الخلفية إلى عدسة واحدة فقط، على غرار ما قدمته في آيفون 16e، وإن كانت العدسة أكثر تطورًا من حيث جودة المستشعر. ومع ذلك، يرى مراقبون أن السعر الهاتف لا يتناسب مع هذه التنازلات، حتى لو كانت جودة الصور مقبولة للمستخدم العادي.

في الختام لا بد من الإشارة إلى أنه مع إصدار آيفون Air، تراهن أبل على تقديم نسخة تجريبية طويلة الأمد تجمع بين مزايا الأداء العالي والتصميم المختلف، لكن على حساب بعض الخصائص التي اعتادها المستخدمون في الفئات الأعلى.

وبينما يجذب هذا الهاتف عشاق التصميم النحيف، يظل الجدل قائمًا حول ما إذا كانت التضحيات التقنية تستحق السعر المطروح.