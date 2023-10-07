في حدث فارق لأوروبا.. شركة إسبانية تطلق صاروخا إلى الفضاء

وألغيت المحاولة الأولى لإطلاق الصاروخ ميورا-1 في مايو أيار بسبب الرياح القوية على ارتفاعات عالية. وفشلت المحاولة الثانية في يونيو حزيران بسبب مشكلة فنية مما أدى إلى توقف عملية الإقلاع مع تصاعد الدخان واللهب من الصاروخ.

وتم إغلاق المجال الجوي والمناطق البحرية والطرق حول موقع الإطلاق الذي شهد إجراءات أمنية مشددة قبيل عملية الإطلاق.