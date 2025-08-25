إلى جانب الملاحة.. 5 استخدامات أخرى مفيدة لخرائط غوغل

يتم استخدام خرائط غوغل بشكل أساسي للتنقل من مكان إلى آخر، ولكن ماذا لو أخبرناك أنه يمكنك استخدامها لأغراض أخرى أيضًا؟.

إليك 5 طرق يمكنك استخدامها مع خرائط غوغل بالإضافة إلى الملاحة:

موقع موقف السيارات

يمكنك استخدام ميزة تحديد موقع سيارتك في خرائط غوغل، الأمر الذي يسهل الوصول إليها في مراكز التسوق الكبيرة.

فبعد ركن سيارتك في موقف السيارات، افتح تطبيق خرائط غوغل، وانقر على الرمز الأزرق على الخريطة الذي يظهر موقعك الحالي، ثم اختر "حفظ موقف السيارات"، وستظهر لك رسالة "لقد ركنت سيارتك هنا" بجوار الموقع الذي توجد فيه سيارتك.

وإذا كنت ترغب في معرفة الاتجاهات إلى موقف سيارتك، فانقر على رمز P الذي يشير إلى موقع موقفك، ثم اختر "الاتجاهات" من القائمة التي تظهر.

أما إذا كنت ترغب في مشاركة موقع موقف سيارتك مع شخص آخر، فانقر على رمز موقف السيارات، ثم اختر "مزيدا من المعلومات"، ثم اختر "مشاركة"، وشارك الموقع مع الشخص الذي تريده.

وبالإضافة إلى حفظ موقع موقف سيارتك، يمكنك أيضاً استخدام خرائط غوغل للعثور على مواقف السيارات قرب المنطقة التي تزورها.

للقيام بذلك، ابحث عن وجهتك في خرائط غوغل وانقر على "الاتجاهات"، ثم اختر "إضافة مواقف"، واكتب "موقف سيارات" في شريط البحث، وستظهر لك جميع مواقف السيارات القريبة من وجهتك، وانقر على زر "إضافة موقف" بجوار موقف السيارات الذي ترغب بركن سيارتك فيه.

العودة بالزمن

تأتي خرائط غوغل بميزة شيقة تسمى "الجدول الزمني"، والتي يمكنك اعتبارها سجل رحلاتك الشخصية.

وتحتوي هذه الميزة على جميع المعلومات حول الأماكن والمتاجر التي زرتها.

ويمكنك تصفح جدولك الزمني لمراجعة الأماكن التي زرتها سابقاً.

مع ذلك، لن تنشئ خرائط غوغل جدولاً زمنياً إلا إذا كانت هذه الميزة مفعلة.

ولتفعيلها، افتح تطبيق خرائط غوغل، وانقر على رمز ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر "الجدول الزمني" من القائمة التي تظهر.

الآن، انقر على خيار تفعيل زر "الجدول الزمني"، ومن الآن فصاعدًا، ستنشئ خرائط غوغل جدولاً زمنياً لجميع الأماكن التي تزورها، ويمكنك عرضه وقتما تشاء.

الأماكن في الماضي

لا بد أنك سمعت من يقول "كان هذا المكان أجمل بكثير في الماضي"، وعند سماع هذا، لا بد أنك فكرت إذا كانت هنالك طريقة لرؤية كيف كان يبدو المكان في الماضي.

ولحسن الحظ، توفر خرائط غوغل هذه الطريقة، كونها تحتوي على ميزة التجول الافتراضي التي يمكنك استخدامها لرؤية كيف كان يبدو الشارع في الماضي.

لاستخدام هذه الميزة، افتح خرائط غوغل، ثم انقر مطولاً على الموقع الذي تريد عرضه في ميزة التجول الافتراضي على الخريطة.

انقر على الصورة التي تظهر للمنطقة التي حددتها على الخريطة، ثم انقر على رمز التقويم في الزاوية العلوية اليسرى.

سترى الآن صوراً مختلفة لنفس المنطقة من أوقات مختلفة، لكن للأسف، ميزة التجول الافتراضي غير متاحة لجميع المناطق، حيث ستكون هناك بعض المناطق التي تحتوي على صورة واحدة فقط.

اكتشاف الأماكن المميزة

يمكنك استخدام خرائط غوغل لاكتشاف أماكن مميزة في منطقتك، وللقيام بذلك، افتح تطبيق الخرائط وانقر على المكان الذي ترغب بزيارته.

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن مطعم قريب من موقعك، فانقر على زر "المطاعم" في الأعلى.

ستعرض خرائط غوغل جميع المطاعم القريبة من منطقتك، كما تتوفر لديك فلاتر متنوعة لتسهيل بحثك، وإذا أعجبك مطعم ما، فانقر على اسمه لعرض جميع تفاصيله.

كما يمكنك الاطلاع على قائمة الطعام، أو عرض صور الأطباق، أو حتى حجز طاولة.

وتعرض خرائط غوغل أيضاً قسماً للمراجعات، حيث يمكنك الاطلاع عليه لمعرفة آراء الناس حول هذا المطعم ومأكولاته.

وبنفس الطريقة، يمكنك اكتشاف الفنادق ومحطات الوقود ومراكز التسوق وغيرها بالقرب من منطقتك باستخدام خرائط غوغل.

أسعار الرحلات

عندما تخطط لرحلة، أول ما تفعله هو التحقق من سعر الرحلة إلى وجهتك، ولهذا يمكنك استخدام خرائط غوغل.

وللتحقق من سعر الرحلة، افتح تطبيق الخرائط وأدخل وجهة سفرك ثم انقر على "الاتجاهات" واكتب وجهتك، ثم انتقل إلى علامة تبويب "الرحلات" للاطلاع على سعر الرحلة المعتاد إلى هذه الوجهة.

وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الرحلة ومتابعة الحجز، فانقر على زر "عرض الرحلات" على غوغل.