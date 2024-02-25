ينجز كافة المهام.. نموذج أولي لروبوت فريد في التنظيف المنزلي

في محاولة لتخفيف عبء الأعمال المنزلية، أدى جهد تعاوني بين العلماء في جامعة نيويورك وخبراء الذكاء الاصطناعي في "ميتا" إلى إنشاء روبوت مصمم لتبسيط مهام التنظيف.

وبحسب تقرير نشره موقع "فوكس نيوز"، "يعد هذا المساعد الآلي، الذي يطلق عليه اسم "OK-Robot"، بتغيير إجراءات التنظيف المنزلية، بدءًا من ترتيب الغرف الى ملئ جهاز غسيل الصحون".

وتشبه "OK-Robot"، المكنسة الذكية المتطورة، وتتميز بالقدرة ليس فقط على التنظيف بالمكنسة الكهربائية، بل أيضًا على جمع العناصر المختلفة المتناثرة في مساحات المعيشة، ووضعها بكفاءة في أماكنها المخصصة.