ابتكار تقنية لقياس الكولسترول توفر الوقت والمال

طور باحثون من جامعة "أورال فيديرال" الروسية، جهاز استشعار جديدا لقياس مستوى الكولسترول في الدم مباشرة بطريقة بسيطة توفر الوقت والجهد، مقارنة بالتقنيات التقليدية المتوفرة.

ويعتمد الجهاز على مادة غير عضوية مقارنة بالمركبات البروتينية المُستخدمة سابقا، ما يسمح بقياس مستويات الكولسترول بتكلفة منخفضة، مع تحسين سرعة فحص الدم وتوفير الراحة للمستخدم.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "إليكترو أناليتيك الكيميستري" العلمية، إلى أن محاولاتهم استمرت خلال الأعوام السابقة لابتكار تقنية تفحص كوليسترول الدم دون استخدام الإنزيمات.