مع تقدم العالم وانتشار التكنولوجيا في الحياة اليومية، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بالفعل على نطاق واسع في التعليم.

وسواء كان مكروهًا أو محبوبًا، يتم دمج الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع، خارج الفصل الدراسي وداخله.

وتشير آخر الإستطلاعات إلى أن 96% من طلاب الجامعات قالوا إنهم يستخدمون ChatGPT لإتمام واجباتهم المدرسية.

وبصرف النظر عن ChatGPT الذي يستخدمه الملايين من الأشخاص لمجموعة متنوعة من الأسباب، تهدف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للتعليم إلى إحداث تأثيرات إيجابية على طريقة تعلم الناس وقد تم تطويرها لهذا السبب بالذات.

وفي ما يلي، خمسة من أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للتعليم والتي تشمل اللغات والرياضيات.

تطبيق Natulang

مع اقتصار تعلم لغة جديدة على دروس خصوصية باهظة الثمن أو فصول جماعية في المدرسة، يهدف Natulang إلى جعل هذا الأمر أكثر سهولة من خلال مدرس الذكاء الاصطناعي الخاص به.

ويقوم التطبيق بكل شيء بالصوت، لذلك يقضي المستخدمون معظم وقتهم في التحدث إلى أجهزتهم، وهو ما يعتبر مفتاح إتقان أي لغة.

ويمنح هذا التطبيق فرصة تعلم اللغة الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية، ويعتمد على توليف الكلام والتعرف عليه، حيث يطلب منك مدرس الذكاء الاصطناعي نطق الجمل بصوت عالٍ، ثم يصحح ويطلب منك المحاولة مرة أخرى إذا كنت مخطئًا.

وهذا التطبيق متاح حاليًا فقط على نظام التشغيل iOS.

تطبيق Socratic

تعلم بشكل أفضل، هو الشعار وراء تطبيق Socratic من غوغل للذكاء الاصطناعي، فهو يستهدف تلك المواقف التي لا يكون فيها المعلمون أو الآباء متاحين للمساعدة حتى يتمكن الطلاب من إحراز تقدم في تعليمهم في وقتهم الخاص.

ويتيح التطبيق للمستخدمين طلب المساعدة في أي شيء يشعرون بالارتباك بشأنه إما عن طريق التقاط صورة لحساب أو سؤال مربك أو التعبير عنه.

وستجد المنصة أفضل الموارد المتاحة عبر الإنترنت، إلى جانب توفير أدلة دراسية ومقاطع فيديو وشروحات خطوة بخطوة من صنع خبراء.

وهو يقوم بذلك بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بدقة بالمفاهيم التي ستساعد الطالب على الفهم بشكل أفضل ويعمل التعرف على الكلام والنص مع جميع المواد.

تطبيق AI:R MATH

على عكس الأدوات الأخرى التي تعمل عبر مواد مختلفة، فإن AI:R MATH متخصص في الرياضيات.

ويروج التطبيق لحل مسائل رياضيات فورية في 3 ثوانٍ، بعد إدخال صورة لسؤال أو حساب صعب.

ويتم مسح الصورة باستخدام تكنولوجيا التعليم بالذكاء الاصطناعي ويقال إنها قادرة على التعرف على أي شيء تقريبًا، من المعادلات البسيطة إلى مشاكل الكلمات.

وإذا لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من حلها، يتم تمرير المعادلة بعد ذلك إلى خبراء موجودين في جميع أنحاء العالم ومتاحين على مدار الساعة.

تطبيق Owlift

يهدف هذا التطبيق إلى تبسيط أي موضوعات ومفاهيم، ويستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي الذي أنشأتهOpenAI ، والذي سيشرح أي موضوع يُعرض عليها بمستويات مختلفة من الكفاءة.

ويساعد هذا التطبيق أيضًا في تقديم عناصر أخرى للذكاء الاصطناعي مثل مولد أفكار المهنة، والتجهيز لمقابلة العمل، وكتابة خطاب.

تطبيق Quillbot

هو منصة بها ثماني أدوات ذكاء اصطناعي مدمجة فيها تساعد على الكتابة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ويتم وصف هذا التطبيق بأنه ذكاء اصطناعي يكتب معك، وليس من أجلك. فبدلاً من استبدال الكلمات والجمل الكاملة، يعمل Quillbot على تحسين ما هو مكتوب بالفعل لتحسين الصياغة.