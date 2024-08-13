يعمل تطبيق "إنستغرام" على السماح للمستخدمين بمشاركة التحديثات في الوقت الفعلي مع أصدقائهم على الخريطة.

والميزة الجديدة، التي كانت في طور الإعداد منذ فبراير، يتم طرحها للاختبار في عدد قليل من البلدان في الوقت الراهن.

تم تصميم "Friend Map" الجديدة في "إنستغرام" لتمكين أصدقائك من رؤية مكانك والمكان الذي كنت فيه، مع أي منشورات أو قصص أو ملاحظات قمت بوضع علامة عليها أو إضافتها إلى أي موقع أو مكان، حتى تتمكن من إعطاء أصدقائك ملاحظات ورؤى بناءً على تجاربك.

وهو ما قد يوفر المزيد من القدرة على المشاركة والتفاعل، مع العلم أنه لم يتضح بعد إلى متى ستظل التحديثات التي تمت مشاركتها على الخريطة موجودة.

وتقول إنستغرام إن "Friend Map" التي يتم اختبارها حاليًا مع مجموعة صغيرة من المستخدمين، ستكون متاحة فقط للمشاركة مع أولئك الموجودين في قائمة "الأصدقاء المقربين"، ولن تكون مشاركة الموقع مع الجميع خيارًا مع الميزة.

تشبه هذه الميزة أداة "Snap Map" في سناب شات من الناحية النظرية على الأقل، مع معالجة بعض مخاوف الخصوصية الرئيسة.

ويقول البعض إن هناك خطرًا متأصلًا في هذه الميزة، وهو ما يفوق الفوائد على الأرجح للعديد من المستخدمين.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتوخون الحذر مع اتصالاتهم، فقد تكون عنصرًا مفيدًا للمساعدة في تنظيم لقاءات في الحياة الواقعية، وجعل إنستغرام أكثر اجتماعية، والتوسع في الشعبية المتزايدة للرسائل المباشرة في التطبيق.

وحول أمان الميزة الجديدة قالت إنستغرام إنه كما هو الحال دائمًا، تم تصميم هذه الميزة مع وضع السلامة في الاعتبار.

ويستهدف تطبيق "إنستغرام" من خلال هذه الميزة المستخدمين الأصغر سنًا، الذين تسعى المنصة بشدة إلى الاحتفاظ بهم، وسط المنافسة المتزايدة من تيك توك وسناب شات، خصوصًا أن المستخدمين الشباب يتفاعلون بشكل متزايد عبر الرسائل المباشرة في التطبيق، عوضًا عن النشر على الخلاصة الرئيسة أو القصص أو "Reels"، والتي تركز في المقام الأول على الترفيه، وليس الاتصال الاجتماعي.