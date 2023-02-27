ابتكار ملحق للهاتف الذكي يتيح التقبيل عن بعد
أثار جهاز صيني جديد يصنف ضمن ملحقات الهاتف المتحرك، ضجة وجدلا واسعين في العالم؛ وذلك بسبب الغرض الذي يستخدم من أجله.
ويوصف الجهاز ويطلق عليه Remote Kiss، بأنه "ملحق غريب" وصل مؤخرا إلى السوق الصينية، يسمح للمستخدمين بتجربة التقبيل حتى عندما يكونون على بعد آلاف الأميال.
ويقال إن الشركة المصنعة للجهاز أعلنت عنه كطريقة للسماح للأزواج الذين تفصل بينهم مسافات طويلة بتجربة إحساس العلاقة الحميمة عبر التقبيل، بحسب موقع "أوديتي سنترال".
ويعتمد Remote Kiss على مستشعرات الضغط والمحركات والسيليكون اللين لإعادة تكوين قبلات المستخدم في أي مكان في العالم، طالما أن المستلم لديه أيضًا قبلة عن بعد وإنترنت اتصال.
وفقا لبعض المصادر، يمكن للأداة الغريبة اكتشاف وتكرار درجة حرارة شفاه المستخدم، بالإضافة إلى أصوات قبلة شخص ما، وهو ما يمنح المستخدم إحساسا شبه طبيعي.
ورغم أن الجهاز متاح في السوق الصيني إلا أنه لم يكتسب تلك الضجة والزخم مؤخرا إلا بعد أن بدأ الأشخاص في مشاركة صور المنتج على وسائل التواصل الاجتماعي.
يعمل جهاز التقبيل فقط عند الاتصال بمنفذ شحن الهاتف الذكي، كما يأتي مع تطبيق مصاحب يتيح الاتصال بين جهازين مختلفين، بينما يطلب أيضا موافقة كلا المستخدمين.
وبحسب صحيفة "Global Times" فإن مخترع الجهاز غير العادي يدعى Jiang Zhongli وهو خريج معهد Changzhou المهني لتكنولوجيا الميكاترونيك.
وقام المبتكر بإنتاج الجهاز قبل بضع سنوات كمشروع جامعي وتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع في عام 2019، لكن انتهت صلاحية براءة الاختراع هذا العام.
وظهرت النسخ التجارية بسرعة عبر الإنترنت، وفوجئ Zhongli برؤية فكرته أصبحت شائعة جدا، وقال إنه يأمل أن يتحسن الناس في تصميمه.
ويباع جهاز التقبيل عبر متاجر معينة في الصين مقابل 41 دولارا أمريكيا.