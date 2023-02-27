ابتكار ملحق للهاتف الذكي يتيح التقبيل عن بعد‎‎

أثار جهاز صيني جديد يصنف ضمن ملحقات الهاتف المتحرك، ضجة وجدلا واسعين في العالم؛ وذلك بسبب الغرض الذي يستخدم من أجله.

ويوصف الجهاز ويطلق عليه Remote Kiss، بأنه "ملحق غريب" وصل مؤخرا إلى السوق الصينية، يسمح للمستخدمين بتجربة التقبيل حتى عندما يكونون على بعد آلاف الأميال.

ويقال إن الشركة المصنعة للجهاز أعلنت عنه كطريقة للسماح للأزواج الذين تفصل بينهم مسافات طويلة بتجربة إحساس العلاقة الحميمة عبر التقبيل، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

ويعتمد Remote Kiss على مستشعرات الضغط والمحركات والسيليكون اللين لإعادة تكوين قبلات المستخدم في أي مكان في العالم، طالما أن المستلم لديه أيضًا قبلة عن بعد وإنترنت اتصال.

وفقا لبعض المصادر، يمكن للأداة الغريبة اكتشاف وتكرار درجة حرارة شفاه المستخدم، بالإضافة إلى أصوات قبلة شخص ما، وهو ما يمنح المستخدم إحساسا شبه طبيعي.