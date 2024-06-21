إيلون ماسك يتوقع وجود 20 مليار روبوت بشري في الحياة قريباً

توقع الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن المستقبل القريب سيكون شاهداً على وجود نحو 20 مليار روبوت بشري.

وقال إيلون ماسك، خلال مشاركته في "مهرجان كان ليونز 2024"، إن من الممكن مع هذا العدد من الروبوتات أن يكون هناك ما يكفي لكل واحد منا.

وحول تطوير شركة "تسلا" للروبوت "أبتيموس"، قال ماسك: "باعتباره روبوتًا بشريًا يعمل بكامل طاقته، يمكنك أن تطلب منه أي شيء من المشي إلى رعاية الأطفال أو طهي الطعام، وأعتقد أن الجميع سيريدون واحداً".