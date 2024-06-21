إيلون ماسك يتوقع وجود 20 مليار روبوت بشري في الحياة قريباً
توقع الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن المستقبل القريب سيكون شاهداً على وجود نحو 20 مليار روبوت بشري.
وقال إيلون ماسك، خلال مشاركته في "مهرجان كان ليونز 2024"، إن من الممكن مع هذا العدد من الروبوتات أن يكون هناك ما يكفي لكل واحد منا.
وحول تطوير شركة "تسلا" للروبوت "أبتيموس"، قال ماسك: "باعتباره روبوتًا بشريًا يعمل بكامل طاقته، يمكنك أن تطلب منه أي شيء من المشي إلى رعاية الأطفال أو طهي الطعام، وأعتقد أن الجميع سيريدون واحداً".
وأشار إلى أنه سيكون هناك ما يكفي من الروبوتات لكل شخص، مؤكدًا على أنه "مع ارتفاع الطلب واحتفاظ الصناعة بالإضافات في المخزون، قد يكون هناك في النهاية 20 مليار روبوت بشري يسير بيننا". ولحسن الحظ، أكد ماسك عدم وجود خطط لجعل هذه الروبوتات تبدو مثل البشر تمامًا. "لذلك على الأقل سنظل قادرين على تمييزهم عنا قبل أن تتحول الحياة إلى حد كبير".
وأضاف ماسك أنه يعتقد أن الناس سيعتبرون روبوتهم الشخصي أوبتيموس بمثابة صديق، وأنه يأمل ألا تكون هناك مشكلات تتعلق بحقوق الطبع والنشر الصوتية مثل رد الفعل العنيف الذي تواجهه OpenAI حاليًا مع الممثلة سكارليت جوهانسون.
رأيه في الذكاء الاصطناعي
وقام مالك سبايس أكس أيضًا بتغطية موضوعات أخرى، وأجاب على أسئلة حول مستقبلنا مع الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل عدم اليقين الذي يعيشه العالم اليوم.
وتوقع ماسك أن تكون فرصة حدوث كارثة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، مع التأكيد على أهمية حرية التعبير مقارنة بمطالب المعلنين بالرقابة.
وأكد أنه يميل إلى الاتفاق مع جيف هينتون، أحد عرابي الذكاء الاصطناعي، وأنه يعتقد أن هناك احتمالًا بنسبة 10 إلى 20٪ لحدوث شيء فظيع. ولم يحدد بالضبط ما تعنيه كلمة فظيع، لكنه أضاف: "الكوب ممتلئ بنسبة 80%. انظر الى الجانب المشرق".