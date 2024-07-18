يمكن لأصحاب هواتف أندرويد طرح أسئلة عامة على مساعد غوغل Gemini AI حتى عندما يكون الجهاز مقفلاً، فكجزء من ميزة Gemini Live التي تمت معاينتها في مؤتمر غوغل 2024، يعمل الخيار الجديد على توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية من شاشة القفل.

وهذا الخيار، يوسع نطاق تجارب عدم استخدام اليدين الممكنة قبل لمس الجهاز. يمكن لمالكي أندرويد إعداد ميزة Gemini لشاشة القفل من خلال صفحة "Gemini on lock screen" في تفضيلاتهم.

واقتصرت إمكانيات Gemini على شاشة القفل على تلك التي يمكن الوصول إليها لفترة طويلة عبر مساعد غوغل، مثل ضبط المنبه أو مستوى الصوت ومحتوى الوسائط أو التحكم بإعدادات الهاتف. أي شيء آخر قد يتطلب من المستخدم فتح قفل الهاتف.

وأشارت غوغل إلى أنه أيضًا يمكن طرح أي سؤال من دون تفاصيل شخصية، لذلك يمكنك أن تطلب إجابة سؤال رياضي، أو معرفة الطقس المحلي، أو أي معلومات أساسية عن أمور أخرى.

إضافات مستقبلية

تشير التقارير على ما يبدو أنها إضافات مستقبلية لعناصر التحكم في Gemini على شاشة القفل. على وجه التحديد، يبدو أن أربعة من خدمات غوغل ستصبح امتدادات Gemini على شاشات القفل وهي خرائط غوغل، وGoogle Flights، وGoogle Hotels، ويوتيوب.

والشكل الدقيق لهذه الترقيات غير واضح، ولكن من المفترض أنك ستتمكن على الأقل من تتبع الرحلات الجوية والحصول على الاتجاهات ومشاهدة مقاطع الفيديو والبحث في خيارات الفنادق. أي شيء لا يتطلب تسجيل دخول أو تفاصيل شخصية سيكون ممكنًا بناءً على التصميم الحالي.

أكثر قدرة على المنافسة

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يعد وصول Gemini الموسع على أندرويد جزءًا من جهود غوغل لتضمين مساعد الذكاء الاصطناعي في حياة مستخدميها.

فمن خلال تمكين الإجابة على الأسئلة العامة من شاشة القفل، تعمل غوغل على تخفيف شكوى شائعة محتملة حول الجهاز، مع تشجيع مستخدمي أندرويد أيضًا على الاعتماد على Gemini بدلاً من الخيارات الأخرى.

يذكر أن جعل Gemini أكثر قدرة على المنافسة في سوق المساعد الرقمي الذكي في المستقبل، قد يساعد غوغل على الازدهار، في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة بين المساعدين الصوتيين مثل أليكسا وسيري.