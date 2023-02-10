تطوير بطارية للسيارات الكهربائية تشحن بالكامل في ساعة
يعمل فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا (UC) الأمريكية على تطوير بطارية سيارة يتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة، وستكون الحل الأمثل لمشكلة عدم وجود محطات شحن للسيارات الكهربائية.
وتتطلع الولايات المتحدة إلى التخلص من بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز بحلول عام 2050، وبالتالي توسيع قطاع السيارات الكهربائية بإيجاد الحل المناسب لمشكلة شحن تلك السيارات.
وأصبح الابتكار ممكنًا من خلال نمو بلورات "الليثيوم" الموحدة على سطح "لا ترغبه"، مما يؤدي إلى طبقات "ليثيوم" كثيفة بمعدلات شحن عالية، والنتيجة بطارية "ليثيوم" ذات دورة حياة طويلة يمكن شحنها بسرعة.
تم تحقيق ذلك عن طريق استبدال الأسطح النحاسية الموجودة في كل مكان على الجانب السالب (الأنود)، بسطح نانوي مركب مصنوع من "فلوريد الليثيوم" والحديد، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويمكن للتقدم الجديد بقيادة جامعة كاليفورنيا، منح مهندسي "النانو" من القضاء على حاجز كبير يعيق الاستخدام الواسع لبطاريات "الليثيوم" المعدنية كثيفة الطاقة لتطبيقات مثل المركبات الكهربائية والإلكترونيات المحمولة.
ووضعت أمريكا خطة طموحة لجعل نصف المركبات الجديدة المباعة في عام 2030 مركبات خالية من الانبعاثات، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والمركبات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء، أو المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود.
وتهدف الحكومة الأمريكية أيضًا إلى تحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050، ما يعني نهاية المبيعات الجديدة للسيارات التي تعمل بالغاز.