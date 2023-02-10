تطوير بطارية للسيارات الكهربائية تشحن بالكامل في ساعة

يعمل فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا (UC) الأمريكية على تطوير بطارية سيارة يتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة، وستكون الحل الأمثل لمشكلة عدم وجود محطات شحن للسيارات الكهربائية.

وتتطلع الولايات المتحدة إلى التخلص من بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز بحلول عام 2050، وبالتالي توسيع قطاع السيارات الكهربائية بإيجاد الحل المناسب لمشكلة شحن تلك السيارات.

وأصبح الابتكار ممكنًا من خلال نمو بلورات "الليثيوم" الموحدة على سطح "لا ترغبه"، مما يؤدي إلى طبقات "ليثيوم" كثيفة بمعدلات شحن عالية، والنتيجة بطارية "ليثيوم" ذات دورة حياة طويلة يمكن شحنها بسرعة.