"أنكر" تواجه أزمة تسريبات بسبب كاميرات Eufy الأمنية

تعرضت شركة أنكر المتخصصة في صنع الملحقات الإلكترونية لفضيحة تسريب الدفق من كاميرات Eufy الأمنية التي تنتجها.

وكانت تلك الكاميرات ترسل البيانات إلى السحابة، حتى عندما تم تعطيل إعدادات تحميل التخزين السحابي، بحسب ما كشفه الخبير الأمني بول مور.

ويُزعم أن تدفقات كاميرا Eufy يمكن مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق مثل VLC ، والذي يمثل مشكلة أمنية صارخة.