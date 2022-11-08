تطوير تقنية لطباعة الأورام السرطانية بهدف ابتكار علاجات خاصة بها

طور باحثون من جامعة "بريستول" البريطانية، تقنية طباعة حيوية ثلاثية الأبعاد للأورام السرطانية، من خلال أخذ خلايا من مرضى السرطان، وطباعة نسخة من نسيجهم السرطاني مطابقة لتركيبها الخلوي المعقد، بهدف تطوير علاجات تستهدفها بشكل محدد.

وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة "بيو فابريكشن" العلمية، إلى إمكانية تجربة علاجات كيميائية وأدوية متنوعة على النماذج المطبوعة، فضلا عن اختبار أشكال مختلفة من العلاج الإشعاعي، بهدف الإحاطة بطريقة تفاعل المريض مع العلاجات، ودراسة مقاومة جسمه لها.

واختبر الباحثون تقنيتهم الجديدة على المصابين بسرطان الأمعاء، ثالث أكثر نوع انتشارا من أنواع السرطان في العالم، والمتسبب بأكثر حالات الوفيات من السرطان، مع زيادة انتشاره حول العالم مع مرور الوقت.

وتهدف العلاجات الحالية إلى محاولة تقليص حجم الورم السرطاني، من خلال جمع الجراحة مع العلاج الإشعاعي أو الكيميائي، ولكن طبيعة سرطان الأمعاء المتنوعة تؤدي لنتائج مختلفة بين المرضى عند تلقيهم للعلاج.

وطور الباحثون تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مع معالجة مجهرية مرتفعة للضوء، من خلال استخدام خليط من المواد الحيوية والخلايا السرطانية، ما سمح للباحثين بطباعة نسخ مطابقة للخلايا السرطانية المدروسة.