"بيبي غروك".. ماسك يكشف عن نسخة ذكاء اصطناعي مخصصة للأطفال

أعلن الملياردير إيلون ماسك عن مشروع جديد ضمن مبادرات الذكاء الاصطناعي التي يقودها، يتمثل في إطلاق نسخة مخصصة للأطفال من روبوت الدردشة الذكي "غروك"، تحمل اسم "بيبي غروك".

وجاء الإعلان عبر منشور حديث على منصات التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن تفاصيل موسعة حول المشروع المرتقب، غير أنه من المتوقع أن تكون هذه النسخة المصغّرة امتدادًا مبسطًا للمنصة الأصلية "غروك".

يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه "غروك" الأصلي موجة من الانتقادات الحادة، وذلك على خلفية تقارير عن نشره معلومات مضللة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا حول مصداقية وسلامة محتوى المنصة.

ومع طرح "بيبي غروك"، ينضم ماسك إلى مجموعة محدودة من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تركز على فئة الأطفال، مثل "ChatGPT Kids" الذي صُمم لمساعدة الأطفال في أداء واجباتهم المدرسية.

ومع ذلك، قوبلت الفكرة بردود فعل متباينة على منصة "إكس"، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن قلقهم من منح الأطفال سببًا إضافيًا للانغماس المفرط في الشاشات والفضاء الرقمي.

يذكر أن شركة xAI، التي أسسها ماسك، كانت قد أطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري إصدارها الأحدث "غروك 4"، والذي وصفه ماسك خلال العرض التقديمي بأنه "أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدمًا في العالم"، مشيرًا إلى تفوقه على غالبية طلاب الدراسات العليا عبر مختلف التخصصات.

ورغم هذا، أقر ماسك بأن النظام لا يزال يفتقر أحيانًا إلى الحس السليم، مؤكدًا استمرار تطويره لتحسين أدائه.

ووفقًا لماسك، ستستفيد شركة "سبيس إكس" من القدرات المتقدمة لـ"غروك 4" ضمن خططها المستقبلية لاستعمار كوكب المريخ، مشيرًا إلى أن الروبوت أصبح قادرًا على محاكاة تصادمات الثقوب السوداء، والتنبؤ بنتائج الأحداث الرياضية بدقة استنادًا إلى احتمالات مكاتب المراهنات، فضلًا عن قدرته على إدارة الأعمال التجارية بشكل مستقل.