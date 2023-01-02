سيارة خارقة تعمل بوقود مصنوع من النفايات البلاستيكية

ولم يكشف بيرتون عن سعر السيارة، لكنه يقول إنها ستكون "أقرب إلى قطعة فنية" تسمح بسلسلة من التعديلات لتناسب "الأذواق والهوية الفريدة".

وتم إطلاق الإصدار المحدود من 33 مركبة للاحتفال بالذكرى 110 لتأسيس Bertone، ولكن لن يتم تسليمها للعملاء حتى ربيع 2024 على أقرب تقدير.

وكشفت شركة Bertone عن عروض فنية للسيارة تُظهر تصميمها، مما يشير إلى أن السيارة نفسها لا تزال قيد التجميع، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

وقال مدير المشروع والتصميم جيوفاني سابيو: "تواصل GB110 إرث بيرتون للسيارات وهي تفسير معاصر للحمض النووي لبيرتون".

وأضاف: "إنها تكريم لتصميمات بيرتون الرائدة من الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ودمج الخطوط الناعمة والمستديرة في الخمسينيات مع حواف حادة على طراز السبعينيات".