سيارة خارقة تعمل بوقود مصنوع من النفايات البلاستيكية
كشفت شركة سيارات إيطالية أسطورية عن "سيارة خارقة" جديدة تعمل بالوقود المصنوع من النفايات البلاستيكية.
وتستخدم السيارة الجديدة Bertone GB110 الجديدة Select Fuel، وهي طريقة حاصلة على براءة اختراع لتحويل نفايات مواد البولي كربونات، مثل الزجاجات البلاستيكية، إلى وقود سائل.
ولم يكشف بيرتون عن سعر السيارة، لكنه يقول إنها ستكون "أقرب إلى قطعة فنية" تسمح بسلسلة من التعديلات لتناسب "الأذواق والهوية الفريدة".
وتم إطلاق الإصدار المحدود من 33 مركبة للاحتفال بالذكرى 110 لتأسيس Bertone، ولكن لن يتم تسليمها للعملاء حتى ربيع 2024 على أقرب تقدير.
وكشفت شركة Bertone عن عروض فنية للسيارة تُظهر تصميمها، مما يشير إلى أن السيارة نفسها لا تزال قيد التجميع، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".
وقال مدير المشروع والتصميم جيوفاني سابيو: "تواصل GB110 إرث بيرتون للسيارات وهي تفسير معاصر للحمض النووي لبيرتون".
وأضاف: "إنها تكريم لتصميمات بيرتون الرائدة من الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ودمج الخطوط الناعمة والمستديرة في الخمسينيات مع حواف حادة على طراز السبعينيات".
وتأسست بيرتون في عام 1912 من قبل مصمم السيارات الإيطالي جيوفاني بيرتون، لكن الشركة أفلست في عام 2014.
وأصبحت الشركة معروفة بالتصميمات الأيقونية مثل شكل "الوتد الإيطالي" بزاوية حادة لامبورغيني كونتاش.
وفي وقت سابق من عام 2022، حصل الأخوان ماورو وجان فرانك ريتشي على حقوق العلامة التجارية ويقومان بإحيائها، بدءًا من GB110.
وزعم المالكان الجديدان للشركة أنها أول سيارة عالية الأداء سيتم تزويدها بالوقود المصنوع من النفايات البلاستيكية.
وقال جان فرانك ريتشي، الرئيس التنفيذي لشركة Bertone: "نعتقد أن إزالة التلوث ستتطلب حلولاً مختلفة مع مجموعات من التقنيات".
وأضاف: "يجب التعامل مع النفايات البلاستيكية كمورد قيم، من خلال شراكتنا مع Select Fuel، نأخذ ما كان في السابق نفايات ونحوله مرة أخرى إلى شكله الأصلي".
ويستخدم Select Fuel عملية حاصلة على براءة اختراع تحول البلاستيك المنظف والمبشور إلى وقود سائل.
ويمكن أيضًا تصنيع الوقود المتجدد من الكتلة الحيوية (مثل نفايات الدهون والزيوت) أو النفايات الزراعية (محاصيل مثل الكاملينا أو بذور اللفت) أو النفايات البلدية مثل قصاصات العشب وفضلات الطعام.
وبصرف النظر عن مصدر قوتها الفريد، تتمتع السيارة الجديدة أيضًا بميزات أخرى مثيرة للاهتمام، كما تكشف العروض.