تحذيرات تثير الذعر.. غوغل توضح مصير كلمات مرور Gmail

نفىّت شركة غوغل ما تردد بشأن إصدار تحذيرات عاجلة لمعظم مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" لتغيير كلمات المرور بسبب "اختراقات واسعة النطاق"، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير دقيقة.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن حماية "جي ميل" قوية وفعالة.

وأكدت أن أنظمة الحماية تمنع أكثر من 99.9% من محاولات الاحتيال والبرمجيات الضارة من الوصول إلى صناديق البريد الإلكتروني.

ولفتت إلى أن الأمن الإلكتروني يمثل أولوية قصوى، وأن فرقها تستثمر باستمرار في الابتكار والتطوير لضمان الحماية.

كما دعت إلى الاعتماد على معلومات دقيقة عند مناقشة القضايا السيبرانية.

يذكر أن بعض التقارير زعمت قيام قراصنة بتنفيذ “عدد كبير من الاختراقات الناجحة” في حسابات "جي ميل"، ما دفع، بحسب تلك المزاعم، غوغل لمطالبة المستخدمين بتحديث كلمات المرور وتفعيل إجراءات حماية إضافية مثل المصادقة الثنائية، إلا أن الشركة أكدت أن هذه المزاعم غير صحيحة.