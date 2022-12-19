الصين ترسل سفينة تتبع لمراقبة المركبات الفضائية
بدأت سفينة التتبع الصينية "يوانوانغ-3" Yuanwang-3 رحلة بحرية عبر أحد موانئ البلاد للقيام بمهام جديدة في إطار مراقبة وتتبع المركبات الفضائية.
وقبل الإبحار، فحص أفراد طاقم السفينة المرافق وتلقوا تدريبات وقاموا بتجديد الإمدادات لضمان نجاح المهمة الجديدة، بحسب وكالة "شينخوا".
وسيقضي أفراد طاقم سفينة تتبع المركبات الفضائية الصينية عطلة رأس السنة الجديدة وعيد الربيع على متن السفينة خلال هذه الرحلة.
وأمضت السفينة، خلال العام الجاري، أكثر من 120 يوما في البحر، قاطعة أكثر من 33000 ميل بحري وأكملت 4 مهام مراقبة منها مهمة رحلة الفضاء المأهول "شنتشو-14".
وتتولى "يوانوانغ-3"، وهي سفينة تتبع فضائية صينية من الجيل الثاني، التتبع البحري والمراقبة للأقمار الاصطناعية ذات المدارات العالية والمتوسطة والمنخفضة، وسفن الفضاء ووحدات المحطة الفضائية.
وقامت السفينة، منذ إطلاقها قبل أكثر من 20 عاما، بأكثر من 60 رحلة وأكملت 100 مهمة، بما في ذلك تتبع سفن الفضاء "شنتشو" Shenzhou.
وكان من بين ما تتبعته السفينة المسبارات القمرية "تشانغ آه"، والأقمار الاصطناعية "بيدو" BeiDou، وحافظت على معدل نجاح بنسبة 100%.