مسحوق مغناطيسي ينقي الماء من الجسيمات البلاستيكية الخطرة
طور باحثون في جامعة ريميت الأسترالية، مسحوقا مغناطيسيا يمكنه تنقية الماء من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة الخطرة وغيرها من الملوثات الذائبة في الماء.
وقال الباحثون إنه بينما قد تستغرق الأساليب الحالية لإزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من الماء، فإن ابتكارهم الرخيص والمستدام والسريع يحقق نتائج أفضل في غضون ساعة واحدة فقط.
وأضاف الباحثون أن المسحوق المغناطيسي يمكنه أيضا إزالة جسيمات بلاستيكية أصغر 1000مرة من تلك التي يمكن اكتشافها حاليًا بواسطة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية.
وتم تطوير المسحوق المغناطيسي باستخدام نانوية (متناهية الصغر) تحتوي على الحديد، يمكن مزجها في الماء لجذب الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والملوثات الذائبة في الماء، عبر استخدام مغناطيس دون أن ينتج عن العملية أي ملوثات أو بصمة كربونية.
وعن مميزات الابتكار الجديد عن الطرق الموجودة حاليا، قال محمد حارس، المؤلف الأول للدراسة "تستغرق هذه العملية برمتها ساعة واحدة، مقارنة بالاختراعات الأخرى التي تستغرق أياما".
وقال الباحث المشارك في الدراسة ناصر محمود، إنه يتم تحضير المسحوق بخصائص سطحية خاصة بحيث يمكنها إزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والملوثات الذائبة بشكل فعال وفي نفس الوقت من الماء".
وعن مخاطر تلك الجسيمات أوضح محمود أن "المواد البلاستيكية الدقيقة التي يقل حجمها عن 5 ملليمترات، والتي يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 450 عاما لتتحلل، لا يمكن اكتشافها وإزالتها من خلال أنظمة المعالجة التقليدية؛ ما يؤدي إلى إطلاق ملايين الأطنان في البحر كل عام.
وعقّب بالقول: "هذا ليس ضارا بالحياة المائية فحسب، بل له أيضا آثار سلبية كبيرة على صحة الإنسان".
يقول الباحثون إن المسحوق يمكن أن يكون وسيلة فعالة أيضا من حيث التكلفة لتقليل ملايين الأطنان من البلاستيك واللدائن الدقيقة التي يتم إلقاؤها في البحر كل عام.
ويأتي أكثر من 80% من البلاستيك الذي ينتهي به المطاف في محيطات العالم من مصادر برية.
وعلى الرغم من أن الحطام البلاستيكي مثل الزجاجات والأكياس والمنتجات الأخرى يمكن رؤيته في الماء، إلا أن الجسيمات التي يقل حجمها عن 5 ملليمترات لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولا يمكن إزالتها بواسطة محطات المعالجة؛ لذلك ينتهي بها الأمر في البحار حيث تسبب ضررا للأنواع البحرية.