مسحوق مغناطيسي ينقي الماء من الجسيمات البلاستيكية الخطرة

وعن مخاطر تلك الجسيمات أوضح محمود أن "المواد البلاستيكية الدقيقة التي يقل حجمها عن 5 ملليمترات، والتي يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 450 عاما لتتحلل، لا يمكن اكتشافها وإزالتها من خلال أنظمة المعالجة التقليدية؛ ما يؤدي إلى إطلاق ملايين الأطنان في البحر كل عام.

وعقّب بالقول: "هذا ليس ضارا بالحياة المائية فحسب، بل له أيضا آثار سلبية كبيرة على صحة الإنسان".

يقول الباحثون إن المسحوق يمكن أن يكون وسيلة فعالة أيضا من حيث التكلفة لتقليل ملايين الأطنان من البلاستيك واللدائن الدقيقة التي يتم إلقاؤها في البحر كل عام.

ويأتي أكثر من 80% من البلاستيك الذي ينتهي به المطاف في محيطات العالم من مصادر برية.

وعلى الرغم من أن الحطام البلاستيكي مثل الزجاجات والأكياس والمنتجات الأخرى يمكن رؤيته في الماء، إلا أن الجسيمات التي يقل حجمها عن 5 ملليمترات لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولا يمكن إزالتها بواسطة محطات المعالجة؛ لذلك ينتهي بها الأمر في البحار حيث تسبب ضررا للأنواع البحرية.