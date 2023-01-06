دراسة تكشف عن وجود معدن غني بالمياه على المريخ‎‎

وتجمع المركبة بيانات عن صخور المريخ من أجل فهم مناخ الكوكب، وقبل كل شيء للتأكد مما إذا كانت الحياة قد تشكلت هناك في الماضي، حيث تم بالفعل إثبات وجود الماء على سطح المريخ، ولكن هذه المرة قد يكون الماء الذي وجده الباحثون مفيدًا لاستكشافات المريخ في المستقبل، وفقا للتقرير.

وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة "علوم الأرض والفضاء"، بحث العلماء شبكة من الكسور الصخرية أو بشكل أكثر تحديدًا صخورا خفيفة تحيط بهذه الكسور، وقد تم التعرف على أصل هذه الصخور الصافية على أنها معدن "الأوبال".

ويشرح التقرير الذي نقل تفاصيل الدراسة أنّ "هذا المعدن يتكون بشكل أساسي من السيليكا والماء، وعندما تتسرب المياه إلى ركام السيليكا يمكن أن يترسب الماء ويؤدي إلى تحلل السيليكا"، مضيفا أنّ "الظاهرة توجد على سطح الأرض، في المناطق الجافة حيث تتسرب المياه خلال فترات نادرة من انحباس المطر، وأهمها في أستراليا والولايات المتحدة والمكسيك".