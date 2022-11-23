Hive.. تطبيق اجتماعي يخطف المتابعين من تويتر

ظهرت في الفضاء الرقمي مؤخرا منصة اجتماعية جديدة تسمى "هايف" أو "هايف سوشال" Hive Social، وهي نسخة تشبه بشكل أو بآخر منصة "تويتر" التي تعاني من فوضى كبيرة بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها.

واشترك في المنصة الجديدة "هايف" أكثر من مليون شخص خلال آخر 30 يوما، ويحتل صدارة تطبيقات الشبكات الاجتماعية في متجر تطبيقات أبل "أب ستور"، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي شهد فيه "تويتر" زيادة في الإهانات العنصرية منذ استحواذ ماسك ورفع الحظر عن حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى جانب إخفاق فكرة توثيق الحسابات المدفوعة مقابل 8 دولارات الذي أثار موجة من الاحتيال وانتهاك الحقوق.