رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يحاور من الفضاء طلبة من موريشيوس

أجرى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الخميس، حوارًا عبر تقنية الاتصال المرئي من الفضاء، حيثُ يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مع طلاب وطالبات من دولة موريشيوس.

وحضر الحوار، ضمن سلسلة "لقاء من الفضاء" يُنظمها مركز محمد بن راشد للفضاء، 400 طالب وطالبة وعدد من هواة الفضاء، إلى جانب الطلاب الذين شاركوا افتراضيًا من العاصمة بورت لويس، وجزر رودريغز، وأغاليجا.