شركة صينية تكشف عن أقوى روبوت للأغراض العامة

طورت شركة صينية روبوتًا يدعى بـ"H1"، مؤكدة أنه "أقوى روبوت بشري للأغراض العامة في العالم"، لِما يتمتع به من مميزات عدة تخدم الإنسان.

وكشفت شركة "يونيتري روبوتيكس"، التي تُعد واحدة من أفضل الشركات للمطورين الرائدين للروبوتات الرباعية، عن الروبوت عبر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبلغ طول الروبوت H1 (180 سم)، فيما يصل وزنه إلى (47 كغم)، وتبلغ سرعة المشي 3.4 ميل في الساعة، وهو ما يعادل تقريبًا سرعة الإنسان العادي، وهو مجهز أيضًا بكاميرا عمق وLiDAR بتقنية استشعار عن بعد، تستخدم الضوء المنعكس لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد وخرائط للأشياء القريبة.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل"، بأن هناك شيئًا واحدًا ينقص الروبوت هو اليدان، فيما تقول الشركة إنها ما زالت قيد تطويره.

ولم تحدد الشركة تاريخًا رسميًّا لإصدار الروبوت، لكنها تريد أن يكون متاحًا للشراء في غضون 3-10 سنوات مقبلة بسعر في حدود 90 ألف دولار.

وشاركت الشركة الشهر الماضي لمحة عن أحد إبداعاتها الأخرى، وهو "حيوان المستقبل" المحتمل، وجاء على شكل كلب آلي مخيف يمكنه التحدث وأداء الوقوف على اليدين.

ويُطلق عليه اسم Go2، ويمكنه أيضًا صعود السلالم وإطلاق الموسيقى من مكبر صوت مدمج وحتى التقاط الصور عند الطلب منه، وإرسالها مباشرة إلى الهاتف الذكي للمالك.