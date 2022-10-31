تهديد بنزوح جماعي من "تويتر" بسبب خطة لفرض 20 دولارا شهريا للتوثيق

سرب موظفون من شركة "تويتر" خلال عطلة نهاية الأسبوع تفاصيل خطة وصفت بـ"الجشعة"، يعتزم مالك الشركة الجديد الملياردير إيلون ماسك تطبيقها، وهو ما قد يتسبب بنزوح الكثيرين من مستخدمي المنصة، لا سيما أن الكثيرين هددوا بحذف حساباتهم احتجاجًا.

وكشفت التسريبات، التي أوردها موقع "The Verge" التقني، مستشهدًا بمراسلات "تويتر" الداخلية وأشخاص مطلعين على الأمر، عزم ماسك فرض 20 دولاراً شهرياً مقابل التحقق من الحسابات بالعلامة الزرقاء الموجودة إلى جوار الحسابات، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة بين أوساط المستخدمين.

وستتوفر العلامة الزرقاء، بحسب التسريبات، فقط في إصدار "Twitter Blue"، خدمة الاشتراك المدفوعة للمنصة، التي تتيح الوصول إلى الميزات الحصرية، ويبلغ سعر اشتراك "Twitter Blue" حاليًا 4.99 دولار شهريًا، ولكن بموجب خطط ماسك سيرتفع إلى 20 دولارًا في الشهر.