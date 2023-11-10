بسبب تحيزه لإسرائيل.. مخترقون يهاجمون "تشات جي بي تي"

تعرض برنامج "تشات جي بي تي" الذي طورته شركة "أوبن إيه آي"، إلى انقطاعات متكررة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق شركة "أوبن إيه آي" فقد تعرض التطبيق إلى هجوم "حجب الخدمة الموزعة"، فيما أعلنت مجموعة من المخترقين تسمي نفسها "أنونيموس سودان" مسؤوليتها عن هجوم أصاب برنامج الدردشة الشهير.

وفي وقت سابق فسر الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، توقف تشات جي بي تي في البداية بالإقبال على استخدام المزايا الجديدة التي كشفت عنها الشركة خلال مؤتمر المطورين الأول الذي عقدته الشركة خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنها عالجت المشكلة.