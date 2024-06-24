الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة "مليارية" على أبل

اتهم الاتحاد الأوروبي شركة "أبل" بانتهاك قواعد المنافسة الرقمية بشأن كيفية إدارة متجر التطبيقات الخاص بها "آب ستور"، لتصبح أول شركة تخالف التشريع التاريخي المخصص لمكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا.

وتواجه "أبل"، الشركة المصنعة لهاتف آيفون، خطر فرض غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية لعدم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA).

وتقف أبل التي حققت إيرادات بلغت 383 مليار دولار العام الماضي، أمام الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل حتى استكمال التحقيقات، كما فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا إضافيًا في الرسوم التي تفرضها أبل على المطورين، والتي وُصفت بأنها "غير عادلة".

وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكيد على جدية القانون الجديد في تضييق الخناق على ممارسات الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا.