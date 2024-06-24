الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة "مليارية" على أبل
اتهم الاتحاد الأوروبي شركة "أبل" بانتهاك قواعد المنافسة الرقمية بشأن كيفية إدارة متجر التطبيقات الخاص بها "آب ستور"، لتصبح أول شركة تخالف التشريع التاريخي المخصص لمكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا.
وتواجه "أبل"، الشركة المصنعة لهاتف آيفون، خطر فرض غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية لعدم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA).
وتقف أبل التي حققت إيرادات بلغت 383 مليار دولار العام الماضي، أمام الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل حتى استكمال التحقيقات، كما فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا إضافيًا في الرسوم التي تفرضها أبل على المطورين، والتي وُصفت بأنها "غير عادلة".
وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكيد على جدية القانون الجديد في تضييق الخناق على ممارسات الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا.
من جانبه، أكد المتحدث باسم "أبل"، جوليان تروسدورف، أن الشركة "واثقة من أن خطتها تتوافق مع القانون"، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من المطورين سيدفعون نفس الرسوم أو أقل بموجب الشروط الجديدة.
وتخوض "أبل" حاليًّا معركة قانونية مع الاتحاد الأوروبي حول غرامة قدرها 1.8 مليار يورو تتعلق بالقواعد المفروضة على منصات بث الموسيقى مثل Spotify.
كما تواجه الشركة تحقيقات من هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات مزعومة لقانون (DMA) ضد شركات أخرى مثل Alphabet المالكة لـ"غوغل"، و"Meta" التابعة ل"فيسبوك".