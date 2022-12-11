ابتكار مستشعر حيوي لقياس تركيز الأدوية في دم المريض

وتنبع أهمية التقنية الجديدة من قدرتها على تقدير جرعات الأدوية المناسبة لمختلف أنواع الأمراض والسرطانات، في ظل الفارق البسيط بين جرعة الشفاء والجرعة المسببة لآثار جانبية خطيرة، وهنا يأتي دور المستشعر الحيوي في تحديد الجرعة المتناسبة مع جسم كل مريض.

وسبق أن تمكن الأطباء من معايرة كمية الدواء المناسبة للمريض، من خلال سحب عينة من الدم لاختبار كمية الدواء المناسبة لجسم المريض، لكنها تحتاج إلى يوم كامل قبل أن تظهر النتيجة، ويمكن تكرار العملية مرة واحدة أو مرتين.

وأشار الباحثون من جامعة "كاليفورنيا" في دراستهم المنشورة في مجلة "ساينس أدفانسز" العلمية، إلى نجاحهم في اختبار التقنية الجديدة على الفئران.