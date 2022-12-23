منظومة ذكية لإنقاذ الحيتان من حوادث التصادم مع السفن
صمم علماء من جامعة ماريلاند الأمريكية نموذجًا يجمع عددًا من الحلول التقنية؛ لإنقاذ الحيتان من حوادث التصادم مع السفن.
تتضمن تلك الحلول الإنقاذية الخوارزميات ونتائج التحقيقات الرقمية والأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي.
وتشير تقديرات مؤسسة "صديق البحر" التابعة لمنظمة الاستدامة البحرية (غير حكومية) إلى مقتل أكثر من 20 ألف حوت في حوادث تصادم مع سفن.
ووفق التقديرات ذاتها، فقد قتل 80 حوتًا قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة عام 2018، بينما لا تبعث تقديرات عامي 2019 و2021 كثيراً من التفاؤل.
ولمواجهة هذه المشكلة الخطيرة، التي تصفها مؤسسة صديق البحر بـ"المذبحة الصامتة"، طور العلماء نموذجهم الذي يعتمد على البيانات التي تنشرها منصة إنقاذ الحيتان (Whale Safe)، المصممة لتجنب اصطدام الحيتان بالسفن.
وتوفر المنصة خرائط وتحليلات وبيانات محدثة عن وجود الحيتان في مناطق معينة (منخفض، متوسط وعالي، عالي جدًا)، وسجلات مرئية وصوتية للحيتان، وبالتالي تسهل على القوارب إبطاء سرعتها وتجنب الاصطدام بأضخم الكائنات الحية.
وتركز المنصة عملها على قناة سانتا باربرا ومنطقة سان فرانسيسكو على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتتجاوز تقديم المعلومات التي تسمح لشركات الشحن بتقييم ما إذا كانت ستقرر الإبطاء أم لا.
وتجمع المنصة معلوماتها من خلال أدوات المراقبة الصوتية القادرة على تحديد الأصوات الصادرة عن حيتان معينة - الحيتان الزرقاء، الحدباء والزعنفية - والسجلات المأخوذة في الموقع من قبل الفنيين المسؤولين عن توثيق كل مشاهدة.
ولدى المنصة أيضًا سفن وطائرات ومساعدة من تطبيق جوال.
ولمساعدتهم على صقل صور المنصة، أضاف العلماء حليفًا ثالثًا يتمثل في بيانات المحيطات التي تسمح لهم بالتنبؤ بأماكن أنشطة الحيتان، لا سيما كبيرة الحجم منها.
وعندما تصدر الحيتان أصواتًا، تنتقل البيانات إلى جهاز كمبيوتر قادر على تحديد الضوضاء، ثم يتم إرسالها عبر الأقمار الصناعية إلى العلماء المسؤولين عن مراجعة المعلومات.
ووفق آدم بورتر، الأستاذ في جامعة ميريلاند والقائم على تطوير النموذج، فإن ابتكارهم يستخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا لإنقاذ الحيتان وتقليل وتيرة حوادثهم مع السفن.
وعقب بأن الذكاء الاصطناعي "يجعل أنماط الطبيعة التي عادة ما تمر دون أن يلاحظها أحد لتصبح مرئية للبشر".
وأضاف بورتر: "يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع كميات كبيرة من البيانات، وإيجاد، على سبيل المثال، الارتباطات بين الملوثات والسلوك، والسماح بالتفسير والتنبؤ، وتوفير معلومات قيمة للباحثين".
وإضافة إلى الحيتان، يهتم تركيز العلماء أيضًا على تجنب حوادث التصادم بين السفن وأسماك القرش الكبيرة، من أجل ذلك يعتمدون على أداة SharkEye، التي تجمع بين الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات من أسماك القرش البيضاء الكبيرة التي تسبح بالقرب من الساحل.
وأوضح بورتر أن الفريق يستخدم أيضًا منصة Salesforce AI لمسح الفيديوهات المتوفرة واكتشاف أسماك القرش البيضاء الكبيرة تلقائيًا في اللقطات بدقة 95٪.
وقال: "تنشئ هذه المعلومات قاعدة بيانات لعلماء البحار للتنبؤ بشكل أفضل متى وأين سيؤدي النشاط إلى زيادة الحيتان وأسماك القرش البيضاء الكبيرة والإبلاغ عن جهود الحفظ".