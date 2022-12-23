منظومة ذكية لإنقاذ الحيتان من حوادث التصادم مع السفن

صمم علماء من جامعة ماريلاند الأمريكية نموذجًا يجمع عددًا من الحلول التقنية؛ لإنقاذ الحيتان من حوادث التصادم مع السفن.

تتضمن تلك الحلول الإنقاذية الخوارزميات ونتائج التحقيقات الرقمية والأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي.

وتشير تقديرات مؤسسة "صديق البحر" التابعة لمنظمة الاستدامة البحرية (غير حكومية) إلى مقتل أكثر من 20 ألف حوت في حوادث تصادم مع سفن.

ووفق التقديرات ذاتها، فقد قتل 80 حوتًا قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة عام 2018، بينما لا تبعث تقديرات عامي 2019 و2021 كثيراً من التفاؤل.

ولمواجهة هذه المشكلة الخطيرة، التي تصفها مؤسسة صديق البحر بـ"المذبحة الصامتة"، طور العلماء نموذجهم الذي يعتمد على البيانات التي تنشرها منصة إنقاذ الحيتان (Whale Safe)، المصممة لتجنب اصطدام الحيتان بالسفن.