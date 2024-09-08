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علوم وتقنية

اختبار جديد لـ "غوغل".. ذكاء اصطناعي يستكشف الصور بالوصف

اختبار جديد لـ "غوغل".. ذكاء اصطناعي يستكشف الصور بالوصف
شركة غوغلالمصدر: رويترز
شادي عواد
شادي عواد
08 سبتمبر 2024، 1:45 م

تختبر شركة "غوغل" العملاقة في مجال التكنولوجيا، حاليًا، ميزة "Ask Photos" الجديدة التي تتيح للمستخدمين، بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي "Gemini"، باستكشاف مكتبة الصور الخاصة بهم، بطرق جديدة. 

كما قامت خدمة "Google Photos"، بتجديد خيار البحث الحالي، مما يسمح بالعثور على الصور من خلال وصفها.

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والميزة، التي عرضتها غوغل لأول مرة، في مايو \ أيار، سيتم طرحها لمستخدمي "Google Labs" المحددين، وستتيح لهم طرح أسئلة مرتبطة بمحتوى الصور. 

وباستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي "Gemini" من غوغل، سيقدم تطبيق "Photos"، بعد ذلك استجابة، بناءً على المحتوى الموجود في صورك، بالإضافة إلى سحب الصور ذات الصلة بسؤالك.

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ترقية طريقة البحث

ويمكن استخدام ميزة "Ask Photos" لإكمال المهام، بحسب "غوغل"، مثل تلخيص الأشياء التي قمت بها في إجازة حديثة أو اختيار أفضل صور عائلتك لوضعها في ألبوم مشترك.

كما يمكنك الاشتراك في قائمة الانتظار للوصول إلى "Ask Photos"، على موقع غوغل على الويب.

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 وعند استخدام "Ask Photos"، ستتيح لك "غوغل"، التبديل إلى ما تسميه، الآن، "البحث الكلاسيكي"، أو الطريقة الحالية للعثور على الصور. 

وتقدم لمن يرغبون ترقية لهذا أيضًا، حيث يمكنهم، الآن، البحث عن الصور باستخدام اللغة الطبيعية، كما يمكنهم فرز نتائج البحث بحسب التاريخ أو الصلة.

ويتم طرح هذه الميزة باللغة الإنجليزية على "أندرويد وiOS"، مع وصول الدعم لمزيد من اللغات في الأسابيع المقبلة.

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العثور على صور محددة

واستعدادًا لهذا التغيير، استبدلت "Google Photos"، علامة تبويب المكتبة بصفحة مجموعة جديدة من المفترض أن تسهل العثور على جميع صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك عبر البحث باللغة الطبيعية، حتى تعثر على صور محددة، دون الحاجة إلى التمرير عبر مئات وآلاف الصور، أو محاولة تضييق نطاقها بحسب الزمان والمكان.

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