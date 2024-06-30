أفضل 7 تطبيقات ذكاء اصطناعي لأجهزة آيفون وأندرويد

مع تزايد حماس المستخدمين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تدعم الاستخدام الشخصي، يتم إطلاق تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبسيط كل شيء، بدءًا من إنشاء بريد إلكتروني، وتحرير الصور، مرورًا بتحسين اللياقة البدنية، وصولًا إلى التعليم، والصحة، والترفيه.

واجتاح الذكاء الاصطناعي العالم، وجذب انتباه الجميع، فلا عجب أن هذه التكنولوجيا الرائدة وجدت مكانًا لها أيضًا في هواتفنا الذكية.

فبفضل قدرتها على العمل كرفيق لنا، وأيضًا مساعدتنا في التصوير الفوتوغرافي والترجمة وغيرها من الأمور، رفعت تطبيقات الذكاء الاصطناعي من ذكاء هواتفنا إلى مستويات غير مسبوقة.

لذلك، دعونا نكتشف أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتاحة لأجهزة أندرويد وiOS حتى تتمكن من الحصول على أدواتك المفضلة في متناول يديك.

"Anthropic Claude": يعمل حاليًا بنظام التشغيل iOS فقط، ويقدم مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه المساعدة في تحليل البيانات وإنتاج النصوص وأي شيء آخر يمكنك أن تطلبه منه. كذلك يقوم بعمل جيد في تذكر المحادثات السابقة أيضًا، لذلك لن تشعر أنك بحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة. ويتوافر بنسخة مجانية أو نسخة كاملة بسعر 20 دولارًا شهريًا.