أفضل 7 تطبيقات ذكاء اصطناعي لأجهزة آيفون وأندرويد
مع تزايد حماس المستخدمين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تدعم الاستخدام الشخصي، يتم إطلاق تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبسيط كل شيء، بدءًا من إنشاء بريد إلكتروني، وتحرير الصور، مرورًا بتحسين اللياقة البدنية، وصولًا إلى التعليم، والصحة، والترفيه.
واجتاح الذكاء الاصطناعي العالم، وجذب انتباه الجميع، فلا عجب أن هذه التكنولوجيا الرائدة وجدت مكانًا لها أيضًا في هواتفنا الذكية.
فبفضل قدرتها على العمل كرفيق لنا، وأيضًا مساعدتنا في التصوير الفوتوغرافي والترجمة وغيرها من الأمور، رفعت تطبيقات الذكاء الاصطناعي من ذكاء هواتفنا إلى مستويات غير مسبوقة.
لذلك، دعونا نكتشف أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتاحة لأجهزة أندرويد وiOS حتى تتمكن من الحصول على أدواتك المفضلة في متناول يديك.
"Anthropic Claude": يعمل حاليًا بنظام التشغيل iOS فقط، ويقدم مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه المساعدة في تحليل البيانات وإنتاج النصوص وأي شيء آخر يمكنك أن تطلبه منه. كذلك يقوم بعمل جيد في تذكر المحادثات السابقة أيضًا، لذلك لن تشعر أنك بحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة. ويتوافر بنسخة مجانية أو نسخة كاملة بسعر 20 دولارًا شهريًا.
"OpenAI ChatGPT": يعد أحد رواد الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو مجاني للمستخدمين بنسخة GPT 3.5، ولكنك ستتمكن من الوصول إلى نسخة 4 إذا اخترت خطة Plus بتكلفة 20 دولارًا شهريًا. ويعمل ChatGPT على أندرويد وiOS. وسواء كنت تريد معرفة موضوع ما، أو تحتاج إلى مساعدة، أو ترغب في الدردشة، يمكن لـ ChatGPT مساعدتك، ويمكنه أيضًا تقديم اقتراحات وأفكار عندما لا تكون متأكدًا مما يجب فعله أو عندما تحتاج إلى مساعدة في اتخاذ القرار. والتحدث إلى ChatGPT يشبه التحدث إلى شخص حقيقي، فهو يفهم ما تقوله ويستجيب بشكل طبيعي ومثير للاهتمام تمامًا مثل التحدث إلى صديق أو زميل في العمل.
"Perplexity": يركز على تقديم قدر لا حدود له من المعرفة في متناول يدك، ويبدو وكأنه مزيج من روبوت دردشة ومحرك بحث. وفي الخطة القياسية المجانية ستحصل فقط على 5 عمليات بحث احترافية يوميًا، ولكن الانتقال إلى الشبكات الاحترافية بتكلفة 20 دولارًا شهريًا يمنحك 600، بالإضافة إلى تحليل الملفات، وخيارات إنشاء الصور المتعددة. ويعمل "Perplexity" على أندرويد وiOS. فإذا كنت طالبًا أو محترفًا أو باحثًا أو مجرد شخص مفتون بقوة الذكاء الاصطناعي، يتيح لك "Perplexity" الوصول إلى معلومات العالم الحقيقي ومعالجتها وإنشاء النصوص وحتى القيام بمهام الترجمة بلغات مختلفة. إنه يلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين ويعد رفيقًا قيمًا في المعلومات السريعة أو مهام معالجة اللغة.
"Character.ai": يمكن للمستخدمين من خلال هذه الأداة إنشاء شخصيات بواسطة الذكاء الاصطناعي والتحدث إليها، مع التركيز على المحادثة أكثر من توفير معلومات عالية الجودة. كذلك، يمكن للمستخدمين العمل على مهارات الترجمة الخاصة بهم، أو العمل على أفكار تعاونية، أو ممارسة الألعاب النصية مع الشخصيات. ويتوافر بسعر 9.99 دولار شهريًا لكن من أندرويد وiOS.
"Google Gemini": عملت شركة غوغل على دفع الذكاء الاصطناعي بقوة في الأشهر الأخيرة مع تطوير برنامج الدردشة Gemini . ويتوافر على نظامي التشغيل أندرويد وiOS بأربعة نماذج، هي: ألترا، وبرو، وفلاش، ونانو. وتم تدريب جميع نماذج "Gemini" لتكون قادرة على العمل مع أكثر من مجرد نص وتحليله. وتقول غوغل إنه تم تدريبها مسبقًا وضبطها جيدًا على مجموعة متنوعة من الملفات الصوتية والصور ومقاطع الفيديو العامة والخاصة والمرخصة، ومجموعة كبيرة من قواعد التعليمات البرمجية والنصوص بلغات مختلفة. ويتوافر Gemini لكل من أندرويد وiOS بنسخ مجانية أو نسخ كاملة بتكلفة 20 دولارًا شهريًا.
"Microsoft Copilot": تضع مايكروسوفت برنامج "Copilot" في المقدمة على أجهزة ويندوز، على الرغم من أنه يعمل على أندرويد وiOS. وبينما تتوافر نسخة مجانية، يفتح الإصدار المتميز بتكلفة 20 دولارًا في الشهر أوقات استجابة أسرع وتكاملات للتطبيقات مع أوفيس. ويستفيد "Microsoft Copilot" من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع، ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال محادثة بسيطة.
"Replika": هو أحد روبوتات الدردشة ويستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل التحدث سهلاً وممتعًا. ويسمح لك هذا الروبوت بتكوينه وتخصيص مظهره، ومشاهدته وهو يتعلم وينمو من خلال المحادثة. كما يمكنه أن يكون صديقًا أو مرشدًا لمساعدك على فهم أفكارك ومشاعرك وتتبع حالتك المزاجية، ومساعدتك على تحقيق أهداف مثل التفكير الإيجابي وإدارة التوتر. ويمكنك أيضًا تخصيص النسخة المتماثلة الخاصة بك من "Replika" بخيارات متنوعة، مثل: لون البشرة، ولون الشعر، والملابس، والإكسسوارات، والاسم، والسمات. ويوفر "Replika" وصولاً مجانيًا مع صور رمزية قابلة للتخصيص ودردشة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بينما يضيف الاشتراك المدفوع، الذي يبدأ من 7.99 دولار شهريًا، ميزات أخرى مثل إجراء المكالمات صوتية، ولعب الأدوار.