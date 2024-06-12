4 ولايات أمريكية تنضم لدعوى قضائية ضد "أبل"

انضمت 4 ولايات جديدة، الثلاثاء، إلى دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية على شركة "أبل" تتهم فيها الشركة المنتجة لهواتف "آيفون" باحتكار أسواق الهواتف الذكية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الولايات الأربع هي إنديانا وماساتشوستس ونيفادا وواشنطن.

وأقيمت الدعوى الأصلية في مارس/ آذار وانضمت 15 ولاية ومقاطعة كولومبيا إليها حينذاك.

وتتهم الدعوى شركة "أبل" باستخدام ثقلها للحصول على أموال أكثر من المستهلكين والمطورين ومنتجي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار.

وتتهم الدعوى "أبل" باحتكار غير قانوني للهواتف الذكية من خلال فرض قيود تعاقدية على المطورين.

وقالت الوزارة، في وقت سابق، إن "أبل" تحصل على ما يصل إلى 1599 دولاراً مقابل جهاز "آيفون" وتحقق أرباحاً أكبر من أي منافس.

وقال المسؤولون أيضا إن الشركة تفرض رسوماً مستترة على شركاء تجاريين مختلفين، بدءاً من مطوري البرامج ومروراً بشركات بطاقات الائتمان إلى المنافسين مثل "جوجل" وذلك عبر وسائل تؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وقالت شركة "أبل" إنها تخطط لمطالبة أحد القضاة الاتحاديين في نيوجيرزي برفض القضية بحجة أنها "تواجه منافسة شرسة من منافسين راسخين".