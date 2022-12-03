كيف ستعمل شريحة إيلون ماسك حال زرعها في أدمغة البشر؟
خلال السنوات الست الماضية، عمل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عبر شركته المتخصصة في التكنولوجيا العصبية "Neuralink"، على تطوير شريحة مصممة لزرعها في أدمغة البشر.
ويهدف ماسك من ذلك إلى "تطوير واجهة بين الدماغ والكمبيوتر"، تُستخدم في البداية لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل أو مرض الخلايا العصبية الحركية على التواصل.
ويزعم ماسك أن الشريحة ستسمح لتلك الفئات بتشغيل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة باستخدام أفكارهم، ويمكن أن تتسع استخداماتها لاحقًا.
ماهية الشريحة
كشف ماسك عن آخر تطورات الشريحة، التي تحمل اسم "Link" أو "N1 Link" - في حديث لـ"Neuralink/Show and Tell" يوم الأربعاء الماضي، مؤكدًا أنه يهدف إلى بدء التجارب البشرية في غضون 6 أشهر فقط، وأن أول تطبيقين للرقاقة سيعالجان العمى ويستعيدان الحركة.
وقال ماسك: "حتى لو لم يكن لدى شخص ما رؤيا أبدًا، كما لو كان قد ولد أعمى، نعتقد أنه لا يزال بإمكاننا استعادة الرؤيا"، مشددًا على أنه واثق جدًا من إمكاناتها، وسيكون على استعداد لغرس الشريحة في دماغه.
ويمكن أن تشمل الاستخدامات الأخرى للرقاقة حفظ الذكريات وإعادة تشغيلها، وبث الموسيقى وحتى علاج الأمراض العقلية مثل الاكتئاب.
آلية عمل الشريحة
يتكون نظام "نيورالينك" من شريحة كمبيوتر متصلة بخيوط مرنة صغيرة مخيطة في الدماغ بواسطة روبوت يشبه آلة الخياطة، حيثُ يزيل الروبوت جزءًا صغيرًا من الجمجمة، ويربط الأقطاب الكهربائية الشبيهة بالخيط بمناطق معينة من الدماغ ويغرز الفتحة، والبقايا الوحيدة المرئية هي ندبة خلفها الشق.
وقال ماسك إن هذا الإجراء سيستغرق 30 دقيقة فقط، ولن يتطلب تخديرًا عامًا، وسيتمكن المرضى من العودة إلى المنزل في نفس اليوم.
ويتكون الدماغ من خلايا خاصة تسمى الخلايا العصبية، التي تنقل الإشارات إلى خلايا أخرى في الجسم، مثل العضلات والأعصاب، وبمقدور الأقطاب الكهربائية لشريحة "نيورالينك" قراءة هذه الإشارات، والتي تتم ترجمتها بعد ذلك إلى عناصر تحكم في المحرك.
ويمكن أن يتحكم هذا في التقنيات الخارجية، مثل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، أو وظائف الجسم مثل حركة العضلات.
وأوضح ماسك أن ذلك سيكون "مثل استبدال قطعة من الجمجمة بساعة ذكية"، حيث سيتمكن الشاحن الاستقرائي الصغير أيضًا من الاتصال لاسلكيًا بالزرع لشحن بطاريته خارج الجسم.
ما الذي ستفعله الشريحة؟
عندما تم الكشف عن خطط لتطوير واجهة الدماغ والكمبيوتر لأول مرة، وضعتها الشركة كوسيلة لتمكين الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في التقنيات، مثل الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، بأذهانهم.
لكن في عرض "Show and Tell" لعام 2020، ألمح ماسك إلى فكرة "التخاطر المفاهيمي"، التي تسمح لشخصين بالتواصل من خلال الأفكار بمساعدة التكنولوجيا، حيثُ قال: "في المستقبل ستتمكن من حفظ الذكريات وإعادة تشغيلها".
ويمكن بشكل أساسي تخزين الذكريات كنسخة احتياطية واستعادة الذكريات، ومن المحتمل أن تقوم بتنزيلها في جسم جديد أو في جسم آلي.
وفي نفس العام، اقترح ماسك أيضًا أن الشريحة ستسمح للناس بالتواصل دون التحدث، وتوقع "التعايش" بين البشر والذكاء الاصطناعي.
وخلال حدثٍ يوم الأربعاء، قال إن أحد محاور التركيز الحالية لتقنية "نيورالينك" هو السماح للأشخاص المصابين بالشلل باستعادة المهارات الحركية بالفعل.
وأشار ماسك إلى أنه "بقدر ما قد يبدو ذلك معجزة، نحن على ثقة من أنه من الممكن استعادة وظائف الجسم بالكامل لشخص لديه حبل شوكي مقطوع".
وادعى ماسك أن الشريحة ستكون قادرة على استعادة البصر، حتى لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالعمى طوال حياتهم، وكذلك علاج أمراض الدماغ مثل باركنسون والخرف ومرض الزهايمر.
وناقش ماسك عبر "تويتر" بعض التطبيقات المحتملة الأخرى للشريحة، وفي حوار متبادل مع عالم الكمبيوتر، أوستن هوارد، قال ماسك إن الجهاز سيتمكن في النهاية من بث الموسيقى مباشرة إلى دماغ الإنسان.
وبين أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في علاج الإدمان والاكتئاب، في رده على متابع سأل عما إذا كان بإمكان الغرسة "إعادة تدريب جزء من الدماغ" مرتبط بالأمراض، فأجاب ماسك: "بالتأكيد. هذا أمر رائع ومرعب".
هل الشريحة آمنة؟
حتى الآن، تم اختبار غرسة "نيورالينك" على الحيوانات فقط، وهو ما أدى إلى الحصول على نتائج مختلطة، لكن في العرض التقديمي لعام 2020، كشف ماسك النقاب عن الشريحة للجمهور لأول مرة، مع عرض توضيحي على خنزير يدعى "Gertrude".
وكان خنزير آخر، شارك في العرض التوضيحي، قد خضع لعملية زرع ذات مرة، ولكن بعد ذلك تمت إزالة الشريحة وكان يعيش "حياة صحية".
وفي العام التالي، أجرى ماسك عرضًا توضيحيًا آخر، شاركت فيه قردة من فصيلة "المكاك" بشريحة دماغية لعبت لعبة كمبيوتر بالتفكير بمفردها.
وفي شهر شباط/فبراير من هذا العام، أكدت شركة "نيورالينك" أن القرود ماتت أثناء اختباراتها، على الرغم من نفيها لأي إساءة معاملة للحيوانات.
وقبل حدث "Show and Tell" الأخير، شاركت لجنة الأطباء للطب المسؤول (PCRM) تفاصيل دعوى قضائية رفعتها ضد "نيورالينك" تتعلق بادعاءات سوء المعاملة.
وتنص الدعوى على أن الحيوانات "عانت من التهابات من الأقطاب الكهربائية المزروعة في أدمغتها"، و"مادة غير معتمدة" تُعرف باسم BioGlue قتلت القرود عن طريق تدمير أجزاء من أدمغتها".
وفي ذات السياق، يحذر الخبراء من احتمال وجود مشكلات تتعلق بالخصوصية فيما يتعلق بزرع الدماغ.
اختبارات بشرية
ستكون الخطوة التالية لزراعة شريحة "نيورالينك" هي اختبارها على متطوعين من البشر، حيث قال ماسك في "Show and Tell" الأخير إنه قدم معظم الأوراق للحصول على الموافقة التنظيمية لبدء التجارب البشرية.
وادعى أن شركته ستكون على الأرجح قادرة على البدء في تجربة شريحة الدماغ على البشر في الأشهر الستة المقبلة.
ومع ذلك، فقد فاتت الشركة مرارًا وتكرارًا المواعيد النهائية الداخلية للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لبدء التجارب البشرية، كما قال الموظفون الحاليون والسابقون.
واتصل ماسك بمنافس التكنولوجيا الحيوية "Synchron"، في وقت سابق من هذا العام، بشأن استثمار محتمل، بعد أن أعرب عن إحباطه لموظفي "نيورالينك" بشأن تقدمهم البطيء، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" في شهر آب/أغسطس الماضي.