كيف ستعمل شريحة إيلون ماسك حال زرعها في أدمغة البشر؟

خلال السنوات الست الماضية، عمل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عبر شركته المتخصصة في التكنولوجيا العصبية "Neuralink"، على تطوير شريحة مصممة لزرعها في أدمغة البشر.

ويهدف ماسك من ذلك إلى "تطوير واجهة بين الدماغ والكمبيوتر"، تُستخدم في البداية لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل أو مرض الخلايا العصبية الحركية على التواصل.

ويزعم ماسك أن الشريحة ستسمح لتلك الفئات بتشغيل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة باستخدام أفكارهم، ويمكن أن تتسع استخداماتها لاحقًا.