خطوات عملية لتحسين تجربة استخدام ChatGPT

باتت تقنيات الذكاء الاصطناعي تلقى قبولا واستحسانا لدى الكثيرين، خصوصا مثل ChatGPT وغيرها من الأدوات المشابهة؛ فهي متاحة للجماهير، ويمكن من خلالها الحصول على جميع أنواع الردود تقريبا بشأن أي موضوع.

ويمكن أن تستفيد الشركات والمنظمات من خدمات الذكاء الاصطناعي وليس فقط الأفراد، نظراً لقدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات، والتعرف على الأنماط، وإجراء تنبؤات تعتمد على البيانات، ما يفيد بشكل كبير في تحسين المحتوى مهما كانت طبيعته.

وفي الوقت الذي يمكن فيه كتابة أي شيء عبر ChatGPT وجعله يفهم ما تريد، إلا أن هناك خطوات تضمن الحصول على نتائج أكثر إثارة للاهتمام وإفادة، وقد أصبحت هذه "الهندسة السريعة" مهارة متخصصة في حد ذاتها.

ومن خلال الاعتماد على عدة تعليمات، يمكن الحصول على استجابات ChatGPT بمستوى أعلى، ومنها بدء المحادثة بتعليمات واضحة ومحددة، حيث يساعد هذا الأمر في توجيه النموذج لفهم طلبك وإنشاء استجابة ذات صلة.

تنسيق نوع الاستجابة

كما يُنصح بتحديد وتنسيق نوع الاستجابة المطلوبة، فإذا كان هناك تنسيق أو نوع معين من الاستجابة، فيجب أن يكون المستخدم صريحا في ذلك، على سبيل المثال، يمكن طلب قائمة مفصلة، أو فقرة قصيرة، أو حتى مقتطفات من التعليمات البرمجية، حسب الاحتياجات الخاصة.

تقسيم الأسئلة المعقدة

يوصي الخبراء بتقسيم الأسئلة المعقدة إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة؛ إذ يمكن أن يساعد ذلك النموذج في التركيز على جوانب محددة، وتقديم استجابات أكثر دقة.

توفير السياق والمعلومات الأساسية

عند طرح سؤال أو مناقشة موضوع ما، يجب توفير سياق كافٍ ومعلومات أساسية ذات صلة، وهذا يساعد النموذج على فهم السياق وإنشاء استجابات أكثر تماسكًا ودقة.

التكرار والتحسين

في حال كانت الاستجابة الأولية من النموذج مخالفة للتوقعات، يمكن التكرار وتوفير سياق إضافي أو طرح أسئلة توضيحية لتوجيه النموذج نحو استجابة أفضل؛ إذ تساعد هذه العملية التفاعلية في تحسين المحادثة، وتحسين جودة المحتوى الذي يتم إنشاؤه.