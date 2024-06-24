أبل: ترقية آيفون بميزتين رئيستين جديدتين
كشفت شركة أبل أنه سيتم إطلاق ميزتين جديدتين على هواتف آيفون، اليوم الإثنين.
وبينت الشركة أن ميزات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence ستكون متاحة للاختبار التجريبي في الصيف لمستخدمي اللغة الإنجليزية، حيث من المرجح أن يتم إطلاق إصدارات نظام التشغيل الجديدة في يوليو/تموز المقبل.
آيفون Mirroring
هذه ميزة رائعة جدًا، لأنه حتى لو كان جهاز آيفون الخاص بك في حقيبتك، فلا يزال بإمكانك استخدامه والتفاعل معه بسهولة عبر جهاز ماك على سبيل المثال، كما لو كان في يدك.
وستظهر الإشعارات الواردة من آيفون على ماك، وعندما تنقر فوق إحداها، ستنبثق شاشة هاتفك على شاشة الكمبيوتر أمامك.
ويمكنك بعد ذلك التحكم فيه باستخدام لوحة المفاتيح أو لوحة التتبع على ماك، أو التمرير بين الشاشات الرئيسة أو التفاعل مع التطبيقات.
وستكون قادرًا على سحب الملفات وإسقاطها بين الأجهزة، رغم أن ذلك سيأتي لاحقًا.
ميزة SharePlay Screen Sharing
تثير هذه الميزة الاهتمام.. إنها موجودة بالفعل في iPadOS 17، لكن يتم ترقيتها الآن.
وفي الإصدار الجديد من iPadOS 18، ستتمكن من الرسم على شاشة iPad، وسيظهر ما ترسمه على جهاز صديقك الذي تشارك الشاشة معه.
والأكثر روعة من ذلك، أن هذه الميزة تمكنك طلب الإذن للتحكم في الأجهزة عن بعد.. هذا شيء كان الكثير من المستخدمين يرغبون به منذ فترة طويلة، خاصة لمساعدة الأصدقاء أو أفراد العائلة الذين ليسوا متأكدين تمامًا من كيفية القيام بشيء ما على أجهزة أبل الخاصة بهم.
يذكر أنه بسبب القواعد الجديدة، سوف يفوت مستخدمو الاتحاد الأوروبي ميزة iPhone Mirroring وSharePlay Screen Sharing.
ومن غير المعروف كيف سيكون رد فعل المستهلكين الأوروبيين على ذلك، وهل سيضغطون على المشرعين إذا كانوا مستائين من عدم امتلاك الميزات الجديدة.