أبل: ترقية آيفون بميزتين رئيستين جديدتين

آيفون Mirroring

هذه ميزة رائعة جدًا، لأنه حتى لو كان جهاز آيفون الخاص بك في حقيبتك، فلا يزال بإمكانك استخدامه والتفاعل معه بسهولة عبر جهاز ماك على سبيل المثال، كما لو كان في يدك.

وستظهر الإشعارات الواردة من آيفون على ماك، وعندما تنقر فوق إحداها، ستنبثق شاشة هاتفك على شاشة الكمبيوتر أمامك.

ويمكنك بعد ذلك التحكم فيه باستخدام لوحة المفاتيح أو لوحة التتبع على ماك، أو التمرير بين الشاشات الرئيسة أو التفاعل مع التطبيقات.

وستكون قادرًا على سحب الملفات وإسقاطها بين الأجهزة، رغم أن ذلك سيأتي لاحقًا.