ناسا في مهمة بحث عن الحياة بزحل عبر "الروبوت الأفعى"
تخطط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإرسال روبوت على شكل "أفعى" إلى أحد أقمار كوكب "زحل" البالغ عددها 83، بحثًا عن بيئة قادرة على دعم الحياة.
وقالت صحيفة نيويورك بوست" الأمريكية، إن "الروبوت الأفعى" يبلغ طوله نحو 4 أمتار ويزن قرابة 100 كيلو غرام، وهو قادر على الانزلاق فوق التضاريس الصعبة باستخدام مقاطع دوّارة.
وتم تطوير "الروبوت" بوساطة مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" في اختبار جديد لـ"روبوت" على شكل أفعى يمكنه التكيف مع ظروف الأسطح المختلفة واستكشاف الأجرام السماوية.
ويأمل الفريق في إرسال هذا "الروبوت" للفضاء للمساعدة على الإجابة عن السؤال القديم حول "ما إذا كانت الحياة موجودة بعيدًا عن الأرض؟".
وأشارت التقارير إلى أن نظام "مساح الحياة الخارجية في البيولوجيا الخارجية"، هو عبارة عن "روبوت" يشبه الأفعى مصمم للمناورة من خلال التكوينات الصلبة والسائلة أثناء جمع العينات.
ويعتقد أن السطح الجليدي للقمر "إنسيلادوس أملس نسبيا" أحد أقمار "زحل" الذي سيرسل له "الروبوت الثعبان"، ودرجات حرارته، أعلى من 300 درجة فهرنهايت تحت الصفر، بفضل بيانات مركبة فضائية "فوياجر" التي تعود إلى الثمانينيات.
وقالت "ناسا" إنه إذا نجح البحث، فقد يؤدي إلى استكشاف أعمق للأجرام السماوية التي كانت تعد في يوم من الأيام بعيدة المنال.