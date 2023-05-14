ناسا في مهمة بحث عن الحياة بزحل عبر "الروبوت الأفعى"

تخطط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإرسال روبوت على شكل "أفعى" إلى أحد أقمار كوكب "زحل" البالغ عددها 83، بحثًا عن بيئة قادرة على دعم الحياة.

وقالت صحيفة نيويورك بوست" الأمريكية، إن "الروبوت الأفعى" يبلغ طوله نحو 4 أمتار ويزن قرابة 100 كيلو غرام، وهو قادر على الانزلاق فوق التضاريس الصعبة باستخدام مقاطع دوّارة.