تلسكوبات فضائية تلتقط صورا فريدة لمصنع نجوم مجرة درب التبانة

التقطت تلسكوبات فضائية صوراً مذهلة لما يسمى "السديم المخروطي"، وهي منطقة تشكل النجوم في مجرة درب التبانة على بعد 2500 سنة ضوئية من الأرض، تجعلها تبدو وكأنها مخلوق أسطوري.

وتُظهرالصورة، التي التقطتها تلسكوبات المرصد الفضائي الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، مظهر السديم الأكثر قتامة وغائماً بطريقة تجعله يبدو غامضًا تمامًا.

ويعد عمود السديم المخروطي الذي يبلغ طوله 7 سنوات ضوئية جزءا من منطقة تسمى NGC 2264، وقد اكتشفها عالم الفلك ويليام هيرشل لأول مرة في أواخر القرن الثامن عشر.

ويرجع الشكل الفريد لظاهرة "السديم المخروطي" إلى السحب العملاقة للغاز الجزيئي البارد والغبار المعروف بتشكيل نجوم جديدة، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.