"بايبال" تدعم تطبيق "آبل تاب" لدفع الأموال

أعلنت منصتا "بايبال" و"فينمو" الأمريكيتان لتحويل الأموال إلكترونيا، عن دعمهما تطبيق "آبل تاب" الذي يستخدم تقنية جديدة ابتكرتها شركة "آبل" لدفع الأموال بواسطة هواتف آيفون من خلال تلامسها.

وتسعى "بايبال إلى تسهيل عمليات الدفع باستخدام تطبيقها على نظام "آي أو إس" من خلال السماح للبائعين باستلام الأموال مباشرة على أجهزة آيفون الخاصة بهم.

وأضافت "بايبال" في تطبيقها دعما لتقنية "تاب تو باي" التي تتيح إرسال الأموال من جهاز آيفون لآخر من خلال لمسهما ببعضهما، لتنتقل المدفوعات بين تطبيقات "بايبال" و"فينمو" على الجهازين.

وتتيح الميزة الجديدة للبائعين استلام ثمن بضائعهم من بطاقات ائتمان الزبائن ومحافظهم الإلكترونية، دون الحاجة إلى استخدام جهاز خارجي قارئ للبطاقات.

وأعلنت شركة "آبل" الأمريكية لأول مرة عن خدمة "تاب تو باي" في فبراير/شباط الماضي ويمكن للتعاون الجديد مع منصة "بايبال" أن يروج لاستخدام أجهزة آيفون في الأعمال التجارية.

وتسمح تقنية الدفع دون اللمس من شركة "آبل" للبائعين باستلام الأموال دون استخدام أي أجهزة محاسبة عدا هواتف آيفون الذكية.

ويقدم التعاون ميزة جديدة لمنصة "بايبال"، إذ يمنحها قدرة على منافسة شركة "سكوير" الأمريكية، التي دعمت تقنية "آبل" حديثا، وفقا لموقع ذا فيرج.

وتعتمد ميزة "تاب تو باي" على تقنية "الاتصال بالمجال القريب" دون تلامس، وهي تمتاز بأنها تحقق اتصالا آمنا.

وعملت شركة "آبل" على تطوير الميزة الجديدة منذ العام 2020، واستثمرت فيها حوالي 100 مليون دولار، من خلال شركة "موبيويف" الكندية الناشئة المتخصصة بتطوير تقنيات قبول المدفوعات بواسطة الهواتف الذكية من خلال بطاقة الائتمان.

وطمأنت شركة "آبل" مستخدميها بشأن أمان بياناتهم البنكية والمالية؛ مشيرة إلى أن التقنية قائمة على تشفير جميع المعاملات ضمن الخدمة الجديدة، ولن تستطيع شركة "آبل" معرفة ما يشتريه المستخدمون من خلال التقنية.

وتعمل التقنية مع بطاقات الدفع الشائعة؛ مثل "أميريكان إكسبريس"، و"ديسكفر"، و"ماستر كارد"، و"فيزا"، فضلا عن استخدامها في متاجر "آبل".

يذكر أن الدفع بواسطة "فينمو" أصبح متاحا أيضا على موقع "أمازون" في إطار سعي الشركة نحو زيادة قدرتها التنافسية في السوق.